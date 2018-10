Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek a férfira, akit a bíróság végül figyelmeztetésben részesített.","shortLead":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek...","id":"20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bbe16-ba8d-4f82-8e3d-11a24eb7a467","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 17. 19:06","title":"Gödöllőn ítélték el az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést mutat. ","shortLead":"Ezzel párhuzamosan az okozott kár értéke is sokat ugrott, a hamisított kártyákkal való trükközés viszont csökkenést...","id":"20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98946851-8a49-451c-8a56-ae4539f98c1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_bankkartya_csalas_visszaeles_kartyacsalas_hamis_bankkartya","timestamp":"2018. október. 18. 12:33","title":"Vigyázzon: beindultak a kártyacsalók, egy év alatt megduplázódott a visszaélések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzszerészek már elszállították a robbanótestet. ","shortLead":"A tűzszerészek már elszállították a robbanótestet. ","id":"20181017_Vilaghaborus_granatot_talaltak_a_Lanchidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ee4c1aa-2675-40e3-bc51-675569ec101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496e77db-2e01-486d-88f0-2456bbb21895","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Vilaghaborus_granatot_talaltak_a_Lanchidnal","timestamp":"2018. október. 17. 17:51","title":"Világháborús gránátot találtak a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8e3e9e5-6e36-4ef2-8ef3-7c69f2aed807","c_author":"DekoRatio","category":"brandchannel","description":"Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan értették, miről beszél. Mára egy általánosan elfogadott vélemény, hogy a designra költeni hosszú távon sokszorosan megtérülő befektetés. De mit jelent ez az egyes iparágak esetében, és hogy képes a design ennyire univerzális pozitív hatást kifejteni, ha a márkák sikeréről van szó? ","shortLead":"Amikor Thomas Watson Jr. egykori IBM igazgató 1973-ban kijelentette, hogy good design = good business, még nem sokan...","id":"dekoratio_20181001_GOOD_DESIGN__GOOD_BUSINESS__na_de_miert_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8e3e9e5-6e36-4ef2-8ef3-7c69f2aed807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef58544-4cb2-4a33-a15d-43d8bc4047be","keywords":null,"link":"/brandchannel/dekoratio_20181001_GOOD_DESIGN__GOOD_BUSINESS__na_de_miert_is","timestamp":"2018. október. 18. 11:31","title":"GOOD DESIGN = GOOD BUSINESS – na de miért is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"DekoRatio Branding & Design Studio","c_partnerlogo":"27167ff9-7185-4e75-b386-a714f0125e3f","c_partnertag":"dekoratio"},{"available":true,"c_guid":"ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae36d4c9-0d26-4c2e-bed2-c9a32d2114c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471b01c5-cae2-4ce5-94d3-cc1d187759c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kilatszo_vezetekek_lemallo_falak__igy_varja_kis_betegeit_a_Budai_Gyermekkorhaz","timestamp":"2018. október. 18. 05:30","title":"Plafonból kilátszó vezetékek, lemálló falak – így várja kis betegeit a Budai Gyermekkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is volt katona.



","shortLead":"A kormánylap cikke szerint nem Adyval kellene fémjeleznünk az első világháború magyar vonatkozásait, hiszen ő nem is...","id":"20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e91b73-2275-43cf-b655-d6987cb52da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d6ffb28-6f39-46b0-af96-896cf2fb0895","keywords":null,"link":"/kultura/20181018_Magyar_Idok_Ady_Endre_egy_baloldal_altal_keszpenzen_megvasarolt_ember","timestamp":"2018. október. 18. 11:38","title":"Magyar Idők: Ady Endre egy baloldal által készpénzen megvásárolt ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","shortLead":"Az áldozat nem volt elég tapasztalt, mégis megengedték neki, hogy egyedül felszálljon.","id":"20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d11f5f9-10ca-4d70-861c-9d2306c6be9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8b2a733-4cb4-4f59-abe3-d2bf68cd4751","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Felmentettek_a_nyiregyhazi_repulos_oktatot_akinek_tanitvanya_lezuhant_es_meghalt","timestamp":"2018. október. 18. 13:53","title":"Felmentették a nyíregyházi repülős oktatót, akinek tanítványa lezuhant és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]