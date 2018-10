Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti Stadionfejlesztési Program minden beruházását, a kormányzati szervek eszközbeszerzési tilalma alól is felmentették a kispesti stadiont, sőt a következő két évben majd' 14 milliárd forintot utalnak ki erre a nemes célra. ","shortLead":"Nem volt elég, hogy már korábban nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították a Nemzeti...","id":"20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f56b8ef5-2293-4573-95cb-07d6d4e30bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11fbb86-6a01-4975-8790-15f186d2a115","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Szokatlan_eljarassal_gyorsitja_a_kormany_a_14_milliardos_kispesti_stadion_epiteset","timestamp":"2018. október. 18. 09:16","title":"Szokatlan eljárással gyorsítja a kormány a 14 milliárdos kispesti stadion építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után kiszáll, kinyitja a többi ajtót is, majd távozik.\r

\r

","shortLead":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után...","id":"20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"579413bd-c9ee-4280-8852-35a3ec58b19e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Kinyitotta_az_ajtot_es_beszallt_a_medve_az_udvaron_allo_autoba","timestamp":"2018. október. 18. 13:55","title":"Kinyitotta az ajtót a medve, és beszállt az udvaron álló autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik a nagyobb városok központjában az útdíjat.","shortLead":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik...","id":"20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa0882e-89be-40e7-be78-d41f0190f5b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","timestamp":"2018. október. 19. 10:44","title":"Tarlós is tanulhatna a franciáktól, hogyan kell beadni az embereknek a dugódíj ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit választottunk.","shortLead":"Körbenéztünk egy picit a használt autók piacán, és ebben az árkategóriában egy német, francia és olasz kocsit...","id":"20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3b8acac-51f9-4277-9524-ac2af7510894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f225993-d9de-48cb-980c-fe5a07ecd75f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_a_675_ezer_forintos_uj_huawei_mate_telefon_arabol_ilyen_hasznalt_autokat_lehet_kapni","timestamp":"2018. október. 17. 13:21","title":"A 675 ezer forintos új Huawei telefon árából ilyen autókat lehet kapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben egy fideszessel.","shortLead":"Az a hódmezővásárhelyi polgármester célja, hogy 2019-ben ahol csak lehet, egy ellenzéki jelölt álljon szemben...","id":"20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a048fd34-dbbb-4d56-8aaf-12b0fd930d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044e96b6-4bef-4074-ac5f-fdf7a8f9602d","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_MarkiZay_alairt_megalakulhat_a_polgarmester_ellenzeki_egyesulete","timestamp":"2018. október. 17. 21:36","title":"Márki-Zay aláírt, megalakulhat a polgármester ellenzéki egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos Twitter-oldalán különös bejegyzést tett közzé.","shortLead":"Alighogy a 444 megírta, heteken belül Mészáros Lőrinchez vándorol minden Vajna-tulajdon, a filmügyi biztos...","id":"20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad80fe18-180b-4e02-bb13-3f1c0638a643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479f7076-ee6d-4cbd-bc08-f2747c30415e","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_andy_vajna_meszaros_lorinc_tv2_csoport_lapcom_zrt_delmagyarorszag_bors_kisalfold_kormanykozeli_media_kormanymedia","timestamp":"2018. október. 18. 15:59","title":"Furán cáfol Vajna: szerinte nem lesz változás, a TV2 marad, ahol van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek a férfira, akit a bíróság végül figyelmeztetésben részesített.","shortLead":"Míg a fővárosban inkább látszatintézkedések zajlanak, a gödöllői rendőrök nem tétlenkedtek. 30 napos elzárást kértek...","id":"20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"272bbe16-ba8d-4f82-8e3d-11a24eb7a467","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Godollon_iteltek_el_az_elso_hajlektalant","timestamp":"2018. október. 17. 19:06","title":"Gödöllőn ítélték el az első hajléktalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig egy élet munkája is kárba veszhet, ha az örökös éretlen, rosszindulatú vagy alkalmatlan rá, hogy átvegyen egy cégbirodalmat. ","shortLead":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig...","id":"crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c52d1a-3871-4553-a9ca-2f97f2053e02","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","timestamp":"2018. október. 18. 07:23","title":"Stróman rokon helyett elegáns, angol módszerrel is megoldható a vagyonvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"}]