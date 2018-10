Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","shortLead":"A robbanótestek a lakosságra nem veszélyesek, tájékoztatnak majd, mielőtt kiemelik őket.","id":"20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4357701-6c6e-4654-97d0-7e8bfa14abd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f069579-4f81-4f4d-9c4f-aa49d8c3a80a","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Ket_feltonnas_bombat_talaltak_a_Duna_budafoki_szakaszan","timestamp":"2018. október. 19. 16:56","title":"Két féltonnás bombát találtak a Duna budafoki szakaszán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan rá fognak jönni, és akkor mi lesz velem?” Ha igen, fontos tudnia, hogy nincs egyedül.","shortLead":"Ült már olyan szobában, amely tele volt sikeres emberekkel, ön pedig ezt gondolta: „Nem vagyok közéjük való; hamarosan...","id":"20181018_imposztorszindroma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf41c9d-7455-4938-bcbb-0f0a5cf564a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbf606fc-e0eb-4ec1-b90e-32451b7c3662","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181018_imposztorszindroma","timestamp":"2018. október. 18. 19:24","title":"Retteg, hogy munkahelyén kóklernek nézik? Akkor talán imposztorszindrómában szenved!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával készült intim képek. A helyzet annyira súlyos, hogy rendőrségnek is be kellett avatkoznia, nehogy egy kézbe vett mobil félreértésre adjon okot. Eközben világszerte szaporodik az olyan mobilos kártékony programok száma, melyekkel egy óvatlan felhasználó készülékét távolról is rávehetik a megfigyelésre mások.","shortLead":"Tömegével vonultak az utcákra a koreai nők, miután az elmúlt hónapokban nagyon megsokasodtak a rejtett kamerával...","id":"20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55012011-2fd4-488b-babc-da99c168fd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2defbd05-6b94-42c4-924c-48d78fcd4828","keywords":null,"link":"/tudomany/20181020_del_korea_rejtett_kamera_kemkamera_pornograf_felvetelek_kukkolas","timestamp":"2018. október. 20. 12:03","title":"Ön is letakarja a laptopja kameráját? Lehet, hogy le kellene a telefonjáét is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít az MTI-ben megjelent közlemény. Változtatás nélkül idézzük.","shortLead":"Az ELMŰ-ÉMÁSZ közleménye - Köszönetnyilvánítás Dr. Marie-Theres Thiell asszony állami kitüntetéséért- így indít...","id":"20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877bc853-14db-4569-bc8f-a30088a30f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"750800a9-affc-403d-b37e-e21b5402d1c9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Kitalalja_melyik_evben_jarunk_Igy_koszonte_meg_az_armaszolgaltato_az_allami_kituntetest","timestamp":"2018. október. 19. 16:04","title":"Kitalálja, melyik évben járunk? Így köszönte meg az áramszolgáltató az állami kitüntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is az olasz szigeten vannak.","shortLead":"Szállást és étkezési jegyeket biztosítanak a pórul járt utasoknak, de sokan még péntek este, egy nappal az eset után is...","id":"20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ede71-ff3e-4c8e-94d0-8e1f52eb7399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c324d05-d483-400b-806a-523b1d84d91a","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Vihar_miatt_tobb_mint_200_budapesti_utast_hagyott_a_Wizz_Air_Cataniaban","timestamp":"2018. október. 19. 21:25","title":"Vihar miatt több mint 200 budapesti utast hagyott a Wizz Air Cataniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint Alkotmánybírósághoz kellett volna fordulnia a bíróságnak, ez azonban nem történt meg. A döntés nem jogerős, a hajléktalan nő és védői fellebbeztek.","shortLead":"Zsinórban a második hajléktalan-pert zavarták le a Központi Kerületi Bíróságon. Az Utcajogász Egyesület szerint...","id":"20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceda5844-db80-4128-8f3d-05e90b214540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67637e5e-bbb7-4472-b6e0-f1b7a20dc06d","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Elindult_a_masodik_hajlektalan_per__itt_mar_nagyobb_a_keszultseg","timestamp":"2018. október. 19. 13:46","title":"A 61 éves hajléktalan nő is figyelmeztetést kapott a bíróságtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze, hogy lehetőségei szerint válogathasson, ha a kormány lépéseivel ellentétben ön inkább segítene a hajléktalan embereknek.","shortLead":"Egyszerű és összetettebb, olcsó és költségesebb, gyors és hosszabb távú megoldásokat gyűjtöttünk össze...","id":"20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31483894-27a2-4a30-a9a4-0f17bdd3c1c7","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Igy_segithet_a_hajlektalan_embereknek","timestamp":"2018. október. 19. 17:45","title":"Így segíthet a hajléktalan embereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]