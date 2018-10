Nagyon megtisztelő meghívást kaptam, Ausztráliában és Új-Zélandon élő magyaroktól, ezért hamarosan kultúrdiplomáciai útra indulhatok Magyarországot képviselni

– írja a Facebookon Radics Gigi, és erről későbbre ígért részleteket. Pedig már most jó volna tudni, a hivatalos megfogalmazás mögött mennyi állami szándék (és pénz) állhat. Az énekesnő ugyanakkor rossz hírt is kénytelen közölni, elmarad ugyanis a Radics Gigii Koncertshow elnevezésű buli, amely november 10-én lett volna a Papp László Budapest Sportarénában. Ez is meglehetősen ködösre sikerült:

"Sajnálatos módon a fél éve gyakorló amerikai zenekaromnak le kell mondani a novemberi koncertshow-n való közös zenélést. Nagyon szomorú vagyok, mert rengeteg rajongóm várta már a koncertet velem együtt, de az talán még jobban megérint, hogy egy szomorú esemény, egy baleset szólt közbe, ahol több zenekari tag könnyebben megsérült külföldön. Szerencsére mindenki jól van, de ez kihat a próbákra is, így a koncertet mindenképpen halasztani kell. Megígérem, hogy nem marad el semmiképpen, be fogjuk pótolni, az új dátumról hamarosan értesítünk benneteket a facebookon és az instagramon keresztül. Akik már korábban megváltották a jegyüket novemberre, ők mindenképpen visszakapják a jegyek árát és őket szeretném valamivel kárpótolni is később, még gondolkodom, mi lenne a legjobb."

Halasztani kell, mégis visszafizetnek. Könnyebben sérült amerikaiak, akik pótolhatatlanok. Furcsán hangzik az egész a Fülesbagoly blog szerint. A szaklap 4 hete írt a koncertről, akkor - az azóta törölt - Facebook-esemény alatt 70 ember jelezte, hogy ott lesz, és 295-en érdeklődnek iránta. A Wikipédia szerint a Papp László Budapest Sportaréna befogadóképessége 12 500 fő.