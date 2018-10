Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b88a4f-35ce-405d-9323-68edecdbe337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Első magyar filmként Szilágyi Zsófia Egy nap című alkotása nyerte pénteken este a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját (Grand Prix).","shortLead":"Első magyar filmként Szilágyi Zsófia Egy nap című alkotása nyerte pénteken este a luxemburgi CinEast filmfesztivál...","id":"20181020_Az_Egy_Nap_nyert_Luxemburgban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79b88a4f-35ce-405d-9323-68edecdbe337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7def59cf-40e5-4df0-9c0c-d6ea7c164c48","keywords":null,"link":"/kultura/20181020_Az_Egy_Nap_nyert_Luxemburgban","timestamp":"2018. október. 20. 10:06","title":"Magyar film nyerte a luxemburgi CinEast filmfesztivál nagydíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami egyelőre csak és kizárólag a Proace lehet.","shortLead":"A japán gyártó cserébe annyit kér, hogy a garancia időtartama alatt kizárólag márkaszervizbe vigyük az autót. Ami...","id":"20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22ebe64-ab78-43f5-b757-11c9b523e52f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f591b41-d392-4c56-9234-e3e2a8090279","keywords":null,"link":"/cegauto/20181021_1_millio_kilometert_meghalado_extra_garancia_a_toyotatol_proace","timestamp":"2018. október. 21. 11:21","title":"1 millió kilométert meghaladó garancia a Toyotától, egy szépséghibával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","shortLead":"Ilyet nem nagyon látott még a Pancho Aréna.","id":"20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf400ad-d3ab-4733-a9d2-c3c1c8141bfe","keywords":null,"link":"/sport/20181020_Video_a_Felcsut_csodagolja_a_Fradi_ellen","timestamp":"2018. október. 20. 21:59","title":"Videó: a Felcsút csodagólja a Fradi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja meg a pénzügyi alapot - mondta a Magyar Időknek Tállai András.","shortLead":"Novemberben prémiumot fizet az állam a nyugdíjasoknak, az extra összegek kifizetésére a gazdaság jó teljesítménye adja...","id":"20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ff0abeb-8619-44ca-a32a-2d3eabb8bf45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b7b570-f267-4696-ae64-face27587b3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_November_kozepen_viszi_ki_a_postas_a_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 20. 09:17","title":"November közepén viszi ki a postás a nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e42cb45-55cc-4b37-a4c5-db8d7fe58a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e78ce499-86f9-493c-8619-eaf4fb72b46d","keywords":null,"link":"/tudomany/201838__hiszteria_orgazmus_vibrator__slampos_tudomany__arulkodo_labjegyzetek__nem_kielegito_megoldasok","timestamp":"2018. október. 20. 19:30","title":"Tudós állította, de hazugság, amit a női hisztériáról és a vibrátorról eddig mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde9e272-85a6-49ad-b3b7-2a67eb81da3b","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket, akikre felfigyelhettünk már filmekben vagy tévésorozatokban. Húsz feltörekvő színésznőnek szegeztük neki ugyanazokat a kérdéseket, és mozgóképes tapasztalataik alapján sorba rendezve mutatjuk be őket hétről hétre.","shortLead":"Tehetségesek, öntudatosak, karakteresek és szépek. Cikksorozatunkban bemutatjuk azokat a huszonéves színésznőket...","id":"20181019_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_4_Walters_Lili","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde9e272-85a6-49ad-b3b7-2a67eb81da3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aaae042-d48d-4b5f-9037-f8e1e510dcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_A_legmenobb_fiatal_magyar_szinesznok_4_Walters_Lili","timestamp":"2018. október. 19. 20:00","title":"Walters Lili: Ha szabad vagyok, mi okom, hogy ne legyek boldog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg a Michigani Egyetem kutatói, akik egereken vizsgálták az ásványianyag-tartalmú étrendkiegészítők szedése és a mozgás hatásait.","shortLead":"A helyes táplálkozás jobban növeli a csontok erősségét és a csonttömeget, mint a testedzés – állapították meg...","id":"20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6911dae1-e6ab-445f-86ff-8609ddffc8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ac9964-fc2c-454c-994b-230f9ca11077","keywords":null,"link":"/tudomany/20181021_megfelelo_etrend_csontok_erossege_edzes_hatasa_csonterosito_etrendkiegeszito","timestamp":"2018. október. 21. 09:33","title":"Szed étrendkiegészítőt? Mutatjuk, milyet kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint saját maga? Manapság ez már lehetséges, és abban sincs semmi különös, hogy a mesterséges intelligencia segítségével egy okostelefon is elég efféle bensőséges kapcsolat megéléséhez. A gépesített barátság megjelenése mögött azonban egy igazi barátság különös története rejlik.","shortLead":"Ki ne vágyna egy barátra, aki pont olyan, mint amilyennek ő a legjobb barátját elképzeli – lehetőleg olyannak, mint...","id":"201838_test_es_lelek_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe8f4a-92f2-4268-adad-46de28d65e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3effc9ea-3539-401b-be65-1a242015cc79","keywords":null,"link":"/tudomany/201838_test_es_lelek_nelkul","timestamp":"2018. október. 20. 09:00","title":"Máig a halott barátjával chatel egy nő, és nincs benne semmi természetfölötti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]