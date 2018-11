Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Féléves a negyedik Orbán-kormány, fél éve ül a patkóban az egyharmadnál is kisebb, töredezett ellenzék. Feltettük a kérdést: számukra van-e értelme a parlamenten belüli politizálásnak?","shortLead":"Féléves a negyedik Orbán-kormány, fél éve ül a patkóban az egyharmadnál is kisebb, töredezett ellenzék. Feltettük...","id":"20181103_Fulke_a_tizenot_evvel_ezelotti_Fidesz_lehet_a_minta_az_ellenzeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"378d5de6-d52d-4486-b648-aa60a856c9bf","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Fulke_a_tizenot_evvel_ezelotti_Fidesz_lehet_a_minta_az_ellenzeknek","timestamp":"2018. november. 03. 10:00","title":"Fülke: A tizenöt évvel ezelőtti Fidesz lehet a minta az ellenzéknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","shortLead":"Fókák támadtak meg egy horgászt Skóciában, a sarokba szorított férfit a hatóságoknak kellett kimenteniük.","id":"20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc6ff87-9583-463d-a3d0-249ed6281987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b03a0f-b96a-43aa-b5f3-e0a20c7d0c20","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Fokak_tamadtak_egy_horgaszra_ki_kellett_menteni","timestamp":"2018. november. 04. 15:42","title":"Fókák támadtak egy horgászra, ki kellett menteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen, hány gép futtat ma valamilyen Windows rendszert.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a Windows operációs rendszerrel kapcsolatos adatait: óriási számot közölt, szinte hihetetlen...","id":"20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b97e2161-56de-4a01-8b29-a59cd7ddd43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18330de4-fee2-4baa-9996-dc112f513cc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_microsoft_adatok_windows_felhasznalok_szama","timestamp":"2018. november. 04. 08:03","title":"Mérföldkőhöz érkeztünk, már 1,5 milliárd gépen fut Windows","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat az építkezéseknek, kérdés, milyen tartalomhoz készül a forma.","shortLead":"Eddig csak bezárt múzeumokat és színházakat hozott a kormány kulturális politikája. A kultúrharc lendületet adhat...","id":"201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0fa1396-e4b2-48fd-8f8d-00636d90a6b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adbb182-984f-4011-89e3-e34a46f9610e","keywords":null,"link":"/itthon/201841__kulturalis_beruhazasok__einstand__aranykor__epulo_kulisszak","timestamp":"2018. november. 04. 09:00","title":"A kultúrharcot a nagyberuházások frontján is vívják, és sok csata vesztésre áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie, hogy a gyerekek majdnem fele élettársi kapcsolatból születik. ","shortLead":"A demográfiai konzultációt indító, az „asszonyoknak” szövetséget ígérő Orbánnak is tudomásul kell vennie...","id":"201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e729c60-4b76-4afc-8b3a-c0ddd580cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342ed37f-42e9-47a2-b308-f42f82ae1f7c","keywords":null,"link":"/itthon/201840__demografia__konzultacio__parkapcsolatok__nasztancok","timestamp":"2018. november. 03. 08:30","title":"Ha jobban megnézzük, nem a kormány családpolitikája miatt tört ki házasodási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d","c_author":"Puszta Dóra","category":"kultura","description":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast meginterjúvoló, nagy presztízsű amerikai The Paris Review.","shortLead":"Fél évtizeddel ezelőtt Kertész Imre volt az első, akit megszólaltatott az eddig 35 irodalmi Nobel-díjast...","id":"201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da780981-73d0-4207-96db-99dfc16f665d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d379a2d-9038-49db-a534-4926a9a1233d","keywords":null,"link":"/kultura/201840__krasznahorkai_laszlo__the_paris_review__irofaggatas__monumentalisan","timestamp":"2018. november. 03. 11:00","title":"Krasznahorkai László a második magyar, aki ebbe az író-világválogatottba befért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tüdőrákban halt meg a transzplantáció után másfél évvel egy francia nő, akibe egy hajdan erős dohányos nő tüdejét ültették át.","shortLead":"Tüdőrákban halt meg a transzplantáció után másfél évvel egy francia nő, akibe egy hajdan erős dohányos nő tüdejét...","id":"20181104_Megkapta_egy_eros_dohanyos_tudejet_egy_szervatultetett_masfel_ev_mulva_tudorakban_meghalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8e9ec7-a113-4f28-a100-874f352250d8","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Megkapta_egy_eros_dohanyos_tudejet_egy_szervatultetett_masfel_ev_mulva_tudorakban_meghalt","timestamp":"2018. november. 04. 14:27","title":"Megkapta egy erős dohányos tüdejét egy szervátültetett, másfél év múlva tüdőrákban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton, hogy hazudott, és soha nem is találkozott a főbíróval.","shortLead":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton...","id":"20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c348db4-3a4e-4f44-a9f7-25dbd2014ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","timestamp":"2018. november. 04. 07:56","title":"Hazudott az amerikai főbíró egyik vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]