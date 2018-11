Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak egy kis méretű csomagot vihetnek fel ingyen a fedélzetre.","shortLead":"Az olasz versenyhatóság utasította a cégeket, hogy függesszék fel új gyakorlatukat, amely alapján az utasok csak...","id":"20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6031e357-f41f-40a8-8a91-1f0629c789ca","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Kikelt_az_olasz_hatosag_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_csomagszabalyzatan","timestamp":"2018. november. 05. 16:05","title":"Kikelt az olasz hatóság a Wizz Air és a Ryanair csomagszabályzata ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor, a legtöbbet a Jászai Mari tér és a Kolosy tér térségében, illetve a Kiskörúton.","shortLead":"Harmincnéggyel több biciklis balesetet regisztráltak az idei év első felében Budapesten, mint tavaly ugyanekkor...","id":"20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebe15eed-5baa-47a0-8cc5-0ae920871ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3036c6ed-6b8e-40c6-99d3-82d0d748322f","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181105_Sokkal_tobb_a_bringas_baleset_a_legtobb_a_XIII_keruletben","timestamp":"2018. november. 05. 15:43","title":"Sokkal több a bringás baleset, a legtöbb a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","shortLead":"Ötletes módon promotálják a házhozszállítást.","id":"20181104_burger_king_hazhozszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab381c85-f36a-4423-9d7c-49d134c00ee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d487046-a857-4ef7-bd42-8b2ac2265826","keywords":null,"link":"/cegauto/20181104_burger_king_hazhozszallitas","timestamp":"2018. november. 04. 08:44","title":"Olyan autósokkal reklámoz a Burger King, akik belehajtottak egy-egy éttermükbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","shortLead":"Két embert megölt, ötöt megsebesített, majd magával is végzett a 40 éves Scott Beierle, akiről kiderült, incel volt.","id":"20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5d83ad-ddd3-4b42-992d-ca990dbb09b3","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Nogyulolo_ferfi_lovoldozott_a_floridia_jogastudioban","timestamp":"2018. november. 04. 11:52","title":"Nőgyűlölő férfi lövöldözött a floridia jógastúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit néhány órával később már el is fogták a rendőrök.","id":"20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=454a25d5-4c6f-48c0-903b-59a4728cc98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d99508d-5901-48d6-9d1a-f6ab240da381","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lopott_autoval_vitte_haza_zsakmanyat_a_budapesti_tolvaj_de_nem_sokaig_orulhetett__video","timestamp":"2018. november. 05. 06:53","title":"Lopott autóval vitte haza zsákmányát a budapesti tolvaj, de nem sokáig örülhetett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi először azt hitte, egy játékbabát lát a vízben.","shortLead":"A férfi először azt hitte, egy játékbabát lát a vízben.","id":"20181105_18_honapos_kisfiut_mentett_ki_az_oceanbol_egy_horgasz_UjZelandon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7095b381-a2b1-4603-b5fb-e770536e2b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1443a53a-fcc1-4a78-abb6-abe74a67edf4","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_18_honapos_kisfiut_mentett_ki_az_oceanbol_egy_horgasz_UjZelandon","timestamp":"2018. november. 05. 11:52","title":"18 hónapos kisfiút mentett ki az óceánból egy horgász Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart énekes lenni.","shortLead":"„Jól vagyok, csak ez a karom darabokban van” – kezdte azt az interjút Koós, amiből az is kiderül, először nem is akart...","id":"20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b816ea50-58df-4460-9e20-b5bee4a35dc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11aa447-7d53-4ef9-8b3d-27b0a2e7619a","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Koos_Janos_Nagyobb_sztar_voltam_mint_Elvis_Amerikaban","timestamp":"2018. november. 04. 08:29","title":"Koós János: Nagyobb sztár voltam, mint Elvis Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton, hogy hazudott, és soha nem is találkozott a főbíróval.","shortLead":"A Brett Kavanaugh konzervatív főbírót szexuális erőszakkal vádoló nők egyike, Judy Munro-Leighton elismerte szombaton...","id":"20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c348db4-3a4e-4f44-a9f7-25dbd2014ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_Metoo_hazudott_az_amerikai_fobiro_vadloja","timestamp":"2018. november. 04. 07:56","title":"Hazudott az amerikai főbíró egyik vádlója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]