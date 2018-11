Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat a londoni Imperial College-ben. Az új technika kiötlői szerint óriási lendületet adhat az oktatásnak, és a hagyományos előadásokat is vonzóbbá teheti.","shortLead":"A fizikálisan jelenlévő pedagógusok mellett hamarosan hologram révén megjelenített tanárok is tartanak majd órákat...","id":"20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98e3d703-a906-41f8-80ef-2b97513b12f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f586d396-4a06-4865-95d3-9cbd5f0b921f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_hologram_holografikus_tanar_pedagugos_oktatas_imperial_college_london","timestamp":"2018. november. 05. 15:03","title":"Hologramos tanárok fognak órákat tartani egy londoni egyetemen, azt is látják, ha valaki nem figyel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100% Green, Afternoon Tea vegan – Christophe Moret mester ezekkel az akciókkal kezdte, és mára rengeteg követőre talált.\r

","shortLead":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100...","id":"20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb93312-8d78-444f-b95c-e40329ae2747","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","timestamp":"2018. november. 05. 12:46","title":"Mi lesz, ha végképp búcsút vesz az elit a marhasülttől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat találni. ","shortLead":"A lánynak Bátaszéken buszra kellett szállnia, de állítólag beszállt egy pár autójába, hogy segítsen nekik benzinkutat...","id":"20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e944e72-9206-4f8d-9660-026c4a41a4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Beszallt_egy_par_autojaba_eltunt_egy_17_eves_lany","timestamp":"2018. november. 06. 06:47","title":"Beszállt egy pár autójába, eltűnt egy 17 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","shortLead":"Már kevesebb építési engedélyt kérnek, mint egy éve ilyenkor, de a lakóépületekből még mindig egyre több épülne.","id":"20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa8ea7fb-4dba-40c1-aa1a-5309aa89932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39d18f-d267-4dda-8788-f06375862210","keywords":null,"link":"/kkv/20181106_Nincs_vege_a_nagy_lakasepitesi_laznak","timestamp":"2018. november. 06. 10:15","title":"Nincs vége a nagy lakásépítési láznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével, az androidos csúcsgép ellen azonban most az iPhone XR-t is bevetették.","shortLead":"A Samsung legerősebb mobilját, a Note9-et már korábban összevetették a legerősebb iPhone-nak számító Xs Max erejével...","id":"20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69e94d75-050b-4749-91aa-284882b7eb80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d5d308-2872-4459-ba1c-8f66365c21d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_samsung_galaxy_note9_apple_iphone_xr_sebessegteszt","timestamp":"2018. november. 05. 10:33","title":"Ezzel nem fog eldicsekedni a Samsung: a legolcsóbb új iPhone-tól is kikapott a Note9 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra a privát járóbeteg-ellátásra többet költenek, mint az állam a közfinanszírozottra. Miközben az emberek az állami kórházakkal a legelégedetlenebbek, a magánkórházi ellátást kevesen tudják kifizetni – írja Lantos Gabriella egészségügyi szakértő a Tárki Társadalmi Riport 2018 című kiadványban. Számításai szerint az egészségügyre fordított magánkiadások mértéke idén elérheti az 1000 milliárd forintot. ","shortLead":"Annyira rossz az állami ellátás, hogy a betegek átlagosan évi 200 ezer forintot hagynak ott magánorvosnál, mostanra...","id":"20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7a4b462-8871-4bb2-8a74-7381100c594d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976bd85b-ca1e-4d84-a75c-3e0478228b08","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Lantos_tarki_egeszsegugy_maganellatas","timestamp":"2018. november. 05. 11:45","title":"Gazdagok luxusából a középosztályi élet részévé vált a magánorvosi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek egyetlen forintjába sem kerültek”.","shortLead":"Ez ellentmond annak, amit korábban olvasni lehetett, hogy a miniszterelnök meccsnézései a „magyar adófizetőknek...","id":"20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1e0f86-36b6-4330-8cf3-4f07872ba733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f5ce-38ca-48fe-b8b9-5ed4e209fa30","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Amikor_Orban_luxusrepulore_ult_a_TEK_is_elkiserte","timestamp":"2018. november. 06. 09:07","title":"Amikor Orbán luxusrepülővel megy külföldi focimeccsre, a TEK is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat összegyűjtő válogatásában: a 2005-ben bezárt Kelenföldi Hőerőműbe tekinthetünk be. Az elhagyatott irányítóterem és a még mindig érintetlen art deco mennyezeti üvegtető éles kontrasztja megkapó látványt nyújt. A képet Roman Robroek, holland fotóművész készítette, és az Interior (beltér) kategóriában jelölték győzelemre esélyesnek. ","shortLead":"Egy budapesti helyszín is helyet kapott a 2018-as The Architectural Photography Awards legjobb építészeti fotókat...","id":"20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b79c14b-4052-47a5-b917-959b5a0f0ff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08b17bb-1134-4f83-9168-29313ed0d993","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181013_A_2018as_Epiteszeti_fotografiai_dij_finalistai","timestamp":"2018. november. 06. 12:00","title":"Az elhagyatott Kelenföldi Hőerőmű, ahogy még sohasem látta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]