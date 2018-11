Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon kiakadt a Facebook közösségi oldalra, miközben kitalált valamit.","shortLead":"\"Hatalmas változás jön mindannyiunk életébe, és megrémít, hogy ez rajtam kívül senkit nem aggaszt\" – mondja, nagyon...","id":"20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c1ab791-a803-48e4-acef-01c87ecd29ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0008d8fd-196a-4d04-8d6e-c5de6b4decdb","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Kasza_Tibi_magyar_kozossegi_oldalon_dolgozik_amitol_olcsobb_lesz_a_kenyer","timestamp":"2018. november. 09. 15:34","title":"Kasza Tibi magyar közösségi oldalon dolgozik, amitől olcsóbb lesz a kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","shortLead":"Felszállás közben lépett fel hiba a gépen, de nem sikerült jól visszatérni a kiinduló reptérre.","id":"20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42f90e8c-8571-4d84-81ad-9f8b52c7a354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39992884-9ebd-46b6-8f6a-17c542efa6e4","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Boeing_Guyanan_tobben_megserultek","timestamp":"2018. november. 09. 13:44","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy Boeing Guyanán, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","shortLead":"Az Oscar-díjas francia zeneszerző 86 éves volt.","id":"20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5305077-ea35-4936-830b-9ad1fb187678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097fc536-074e-41d8-b290-0144a6ab4de8","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Meghalt_Francis_Lai_a_Love_Story_zeneszerzoje","timestamp":"2018. november. 08. 14:15","title":"Meghalt Francis Lai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","shortLead":"A régióban nappal 40 Celsius-fok fölé is emelkedik a hőmérséklet.","id":"20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b218492d-d8a5-4982-a361-291d38953b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa5975b-de91-47a7-8ad5-c126231ff46b","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Szomjan_halt_egy_csalad_Ausztraliaban","timestamp":"2018. november. 08. 15:46","title":"Szomjan halt egy család Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy a hivatalos adatok torzítanak?","shortLead":"Ha az áremelkedés gyorsul, rendszerint a hivatalos adatokat meghaladó drágulást érzékelnek a fogyasztók. Vagy...","id":"20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1816667-84b9-4d4f-8357-bb39d98b3292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f3a614-2be7-4c17-ac11-c74c0a85fbe5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Miert_erezzuk_nagyobbnak_az_inflaciot_mint_ahogy_a_KSH_meri","timestamp":"2018. november. 08. 15:44","title":"Miért érezzük nagyobbnak az inflációt, mint ahogy a KSH méri?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott egy nőre, mára ez a szám 2,4-re esett. A különféle térségek között jelentős különbségek vannak: Nigerben 7,1, Cipruson és Tajvanon viszont csak 1-1 gyermek az átlag. Magyarország 1,4-en áll, ami kevés a lakosság „újratermeléséhez”.","shortLead":"1950 óta felére csökkent az egy nőre jutó gyermeke száma a világban: hetven évvel ezelőtt még 4,7 gyermek jutott...","id":"20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522309f0-687a-4fc7-93e5-4cb70edf0d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31269aa7-ca38-43e1-a8ef-08249ad19899","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_Latvanyosan_csokken_vilagszerte_a_gyerekszam","timestamp":"2018. november. 09. 14:32","title":"Látványosan csökken világszerte a gyerekszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp számítógépes játékokra, szinte bármire, amit ezzel a fogalommal meg lehet határozni. De, hogy térképekre is, arra valószínűleg kevesen gondoltak volna.","shortLead":"Van az a kifejezés, miszerint valami annyira rossz, hogy az már jó. Használhatjuk filmekre, könyvekre vagy épp...","id":"20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d41df89e-233b-4606-8fde-d9171c00050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76910f18-9184-4c6c-8bf3-26383e414faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_terkep_terrible_maps_vilagterkep","timestamp":"2018. november. 08. 18:03","title":"5+1 tökéletes térkép, amit nem fog kibírni nevetés nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai betekintsenek a Felcsúti Utánpótlás Nevelésért Alapítvány tao-papírjaiba.","shortLead":"Közérdekű adat eltitkolása és bűnpártolás miatt tesznek feljelentést, mert az Emmi nem engedte, hogy a párt politikusai...","id":"20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8975273d-5f76-46ac-978d-a447d7858c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74aa940-f0e6-48a3-b685-40b4f5afad01","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Feljelenti_Kasler_Miklost_a_DK","timestamp":"2018. november. 09. 14:59","title":"Feljelenti Kásler Miklóst a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]