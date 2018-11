Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc30e395-0bdf-43e1-9b38-605a9ef2e600","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Zsenialis_Mezga_Gezaremakeet_alkottak_szegedi_kollegistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc30e395-0bdf-43e1-9b38-605a9ef2e600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390e39c6-7b6c-4a7c-bc9b-24a82c34c7d9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_Zsenialis_Mezga_Gezaremakeet_alkottak_szegedi_kollegistak","timestamp":"2018. november. 09. 07:35","title":"Zseniális Mézga Géza-remake-et alkottak szegedi kollégisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","shortLead":"Kérjen mindig kártérítést és fotózza le bőröndje belsejét indulás előtt! Jó tanácsok váratlan helyről.","id":"20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=322774ef-c2df-4d78-8de6-46df444dcb1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07878db-d691-4a4a-b3e7-3966dbfb9b81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Nem_szeretne_hogy_atvagja_a_legitarsasag_Erre_ugyeljen","timestamp":"2018. november. 09. 05:44","title":"Nem szeretné, hogy átvágja a légitársaság? Erre ügyeljen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","shortLead":"Ha a kormány jövő héten nem terjeszti be a szükséges jogszabály-változtatásokat, az MSZP megteszi. ","id":"20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c98858-fbbb-418b-aef6-ed12972e8590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e726373-44e9-4bf6-8074-053ebd67ce75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Karpotlast_kovetel_az_MSZP_a_rokkantnyugdijasoknak_az_Ab_dontese_nyoman","timestamp":"2018. november. 09. 16:35","title":"Kárpótlást követel az MSZP a rokkantnyugdíjasoknak az Ab döntése nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét. Teljes körű belső vizsgálat indult, amelynek idejére a hat számjegyű (fontban ennyi) havi fizetéssel rendelkező partnert felmentették a munkavégzés alól.","shortLead":"A két rivális cég irodáinak közelsége okozta a munkahelyi számítógépén munkaidőben felnőtt filmet néző ügyvéd vesztét...","id":"20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be309ec3-f19a-4255-99c1-4e793722a900","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_Rivalisa_moszerolta_be_a_munkahelyi_gepen_pornot_nezo_londoni_ugyvedet","timestamp":"2018. november. 10. 10:03","title":"Riválisa mószerolta be a munkahelyi gépén pornót néző londoni ügyvédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","shortLead":"A férfi tengerészgyalogos volt, egy diákrendezvényen nyitott tüzet. ","id":"20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b705c87-e976-4a78-b254-c94cc6214760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d298f10-44ff-40ef-b501-f16911d3afd2","keywords":null,"link":"/vilag/20181108_Volt_katona_olt_meg_13_embert_Kaliforniaban","timestamp":"2018. november. 08. 17:19","title":"Volt katona ölt meg 12 embert Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","shortLead":"És igen, ott harapta meg, ahol azt a legkevésbé szerette volna.","id":"20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d64b0e0-1d17-4796-a645-d25ccfa5f4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc170f5d-a764-4699-a8cf-2c45c13d8be9","keywords":null,"link":"/elet/20181109_A_WCkagylobol_tamadt_a_kigyo_egy_ferfira_Thaifoldon","timestamp":"2018. november. 09. 06:16","title":"A WC-kagylóból támadt a kígyó egy férfira Thaiföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","shortLead":"Szívükön viselik Törőcsik Mari sorsát a velemiek. ","id":"20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91bdcd48-b1df-415d-aae9-7af4d14e909d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d9d9ad-6385-4030-83d8-9bd38443fd0e","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Szomszedai_is_segitik_a_gyengelkedo_Torocsik_Marit","timestamp":"2018. november. 10. 10:19","title":"Szomszédai is segítik a gyengélkedő Törőcsik Marit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is képesek a monitor előtt tölteni, anélkül, hogy elfáradnának. ","shortLead":"Kína állami sajtóügynöksége olyan, kizárólag gép által irányított hírolvasókkal kezdett kísérletezni, akik 24 órát is...","id":"20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c443d4c0-b43a-4a1b-a07d-0e034f662e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c20d6e5-94ca-4118-9b5d-8563a2c65ebb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_hszinhua_hirugynokseg_szello_istvan_hirados_hirolvaso_mesterseges_intelligencia_videohamisito_szoftver","timestamp":"2018. november. 09. 12:03","title":"Kína megcsinálta soha el nem fáradó Szellő Istvánját: a mesterséges intelligencia mondja a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]