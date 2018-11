A Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész Kulka János Tamás néven született 1958. november 11-én. Már gyerekként is színpadra állt, a Szegedi Nemzeti Színházban három darabban is (III. Richárd, Édes fiaim, János király) is szerepet kapott, Komor István rendezéseiben.

Bölcsész akarat lenni, de véletlenül került a Színművészeti Főiskolára. „Amikor kiderült, hogy Szegeden, ahol a családunk élt, abban az évben nem indul angol–francia szak, ahová menni szerettem volna [...] nem akartam Szegeden maradni. És miután gőzöm se volt róla, mihez kezdjek, kapóra jött a Polák Tücsi nevű osztálytársam ötlete, hogy menjünk el felvételizni a Színművészetire. Jó bulinak tűnt az egész, semmi többnek” – emlékezett vissza.

A főiskola elvégzése után a Pécsi Nemzeti Színházhoz, majd 1985-től a kaposvári Csiky Gergely Színházhoz szerződött. A Babarczy László vezette színház ekkoriban élte fénykorát, olyan társulattal, amelynek tagja volt többek közt Csákányi Eszter, Lázár Kati, Máté Gábor, Molnár Piroska, Jordán Tamás, s itt rendezett az igazgatón kívül Ács János, Ascher Tamás, Gazdag Gyula, Gothár Péter is. Ezekben az években kapta első szakmai elismeréseit (Színikritikusok díja, Jászai-díj).

Bár szakmailag már a nyolcvanas évektől elismert színésznek számított, országos ismertséget a Szomszédok Mágenheim Ádámja hozott számára, amely karaktert 14 évig alakította.

1993-tól a Radnóti Miklós Színház, majd 2003-tól a Nemzeti Színház tagja lett, innen 2013-ban távozott és a Katona József Színházhoz szerződött.

2016 áprilisában épp a színházból vitték el a mentők súlyos stroke-kal. Életmentő műtéten esett át. Az agyi érkatasztrófa miatt a műtét után a mozgásának visszanyerésén gyógytornász, beszédének javításán logopédus segítette. Súlyos afáziában szenvedett.

2018 májusában betegségére hivatkozva visszavonul a színészettől, azóta nem állt színpadra, a rajongói viszont láthatják Ujj Mészáros Károly új, az X – A rendszerből törölve című filmjében egy kisebb szerepben. A napokban derült ki, hogy három év után, jövő januárban a Trafóban Móricz Zsigmond Árvácska című darabjában újra visszatér a színpadra. (Egyelőre két előadást hirdettek meg, 2019. január 31-re és február 1-re.)

Pályafutása alatt eddig közel 140 színpadi szerepben, 22 játékfilmben és 15 tévéfilmben/sorozatban játszott, és számos szinkronszerepet is elvállalt (ő a magyar hangja például Hugh Laurie-nak a Dr. House-ban, vagy Jeremy Ironsnak a Borgiákban). Számos zenés produkcióban is részt vett, két önálló zenei nagylemeze is van.

Ebből a már most hatalmas életműből nagyon nehéz összeszedni a hat legfontosabbat (ráadásul nagyon sok darab nem is hozzáférhető, például a Nemzeti Színház Alföldi-korszakának előadásai), így – nézzék el nekünk – ezúttal egy nagyon szubjektív válogatást tudunk csak mutatni.



Természetesen a Szomszédokkal kezdjük, itt például kiderül, hogy a doktor úr családja miért nem mehet el nyaralni.

Hatalmas siker volt a Férfi és nő című Dés–Bereményi-est, ahol Udvaros Dorottyával, Básti Julival, Cserhalmi Györggyel együtt Kulka János énekelte a szerzőpáros dalait.

1995-től (Haumann Péterrel váltásban) ő játszotta a Valahol Európában című musical zeneszerzőjét az Operettszínházban.

2008-ban Valló Péter rendezésében ő alakította a drámatörténelem leggonoszabb figuráját, III. Richárdot a Nemzeti Színházban.

Bergendy Péter zseniális, 2011-es tévéfilmjében, az 50-es évek végi besúgóvilágában játszódó A vizsgában Kulka alakítja azt az ügynököt, aki egy másik ügynök megbízhatóságát vizsgálja titkosügynöki módszerekkel.

Talán ez a legutóbbi, néhány hete rögzített produkció Kulkától. Ady Bajvívás volt itt című versét szavalja a 24.hu sorozatában.