Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék hirtelen füstölni kezdett, majd lángra kapott. Komoly dologról van szó, és az Apple ki fogja vizsgálni az esetet.","shortLead":"Épphogy csak frissítette iOS 12.1-re jubileumi iPhone-jának operációs rendszerét egy amerikai felhasználó, a készülék...","id":"20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6adf2d81-6564-41ac-b161-9e289399ee96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461d7cbc-fbd4-4067-9e65-0d8ec3d248eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181115_jubileumi_iphone_x_frissites_utan_kigyulladt_apple_vizsgalat","timestamp":"2018. november. 15. 19:03","title":"Frissítette az iPhone-ját, erre az kigyulladt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor az autóban való szexelés is gyakoribb jelenség lesz. ","shortLead":"Kutatók megtalálták a sofőr nélküli, teljesen automata autók valódi értelmét: ha ezek a járművek elterjednek, akkor...","id":"20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd290f51-029d-4459-b0ed-b063d980e9b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b113ed0-bf64-41ff-922f-0b867e803f5c","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Az_onvezeto_autokat_is_a_szex_fogja_eladni","timestamp":"2018. november. 14. 12:07","title":"Az önvezető autókat is a szex fogja eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"És még több mint 100-an meghalnak, ez következik a statisztikákból.","shortLead":"És még több mint 100-an meghalnak, ez következik a statisztikákból.","id":"20181114_Mar_tobb_mint_530an_meghaltak_iden_kozuti_balesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a957c09-535e-42b5-b9cf-d6392107bfce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0c8b8e-d5f9-407d-99a5-1f879972f518","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181114_Mar_tobb_mint_530an_meghaltak_iden_kozuti_balesetben","timestamp":"2018. november. 14. 19:37","title":"Már több mint 530-an meghaltak idén közúti balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége, azaz, ha egy cég kellően nyereséges, és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg – akár 40 évig – nem kell megfizetnie a társasági adót. A lehetőséggel elsősorban az ingatlanberuházók járnak jól. ","shortLead":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége...","id":"20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f88071-43b8-42e4-842a-92873296869e","keywords":null,"link":"/kkv/20181115_Akar_40_evig_is_mentesulhet_a_tarsasagi_ado_megfizetese_alol_ha_kihasznalja_ezt_a_lehetoseget","timestamp":"2018. november. 15. 11:10","title":"Akár 40 évig is mentesülhet a társasági adó megfizetése alól, ha kihasználja ezt a lehetőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","shortLead":"Sipőcz Tamás jövőre akart összeházasodni szerelmével, nemrég költöztek Csornára. ","id":"20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ba52c8a-5daf-4fb7-b351-c2841a6293d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997546d9-67db-49de-91e5-7f8e8277307d","keywords":null,"link":"/sport/20181113_Menyasszonya_szeme_lattara_esett_ossze_a_csornai_focista","timestamp":"2018. november. 13. 20:54","title":"Menyasszonya szeme láttára esett össze a csornai focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti HVG-ben olvashat portréinterjút. ","shortLead":"A nagyapja hatására lett focista Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, akivel az e heti...","id":"20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa436476-1352-4057-aec5-9b3da2341d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3ac9277-9dfb-47ad-9025-f0d4d6888780","keywords":null,"link":"/sport/20181115_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_hvg_hetilap_portre_interju","timestamp":"2018. november. 15. 18:15","title":"Marco Rossi: \"Meccsnapon nincsen demokrácia\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél, hogy megértsük a másik fájdalmát is, ne csak a sajátunkat – tűzi ki célul az első Közös Halmaz Filmfesztivál.","shortLead":"Mindannyiunk családjának életén végigsöpört a huszadik század. Az emlékeink mások, az emlékezés közös. Az a cél...","id":"20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae41639e-b263-47da-88a0-29b3be50b3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7408026-c7e4-49cc-94f3-096705ae39fd","keywords":null,"link":"/kultura/20181114_Szabadulnunk_kell_attol_a_gyulolkodestol_ami_a_tortenelmi_traumainkrol_szolo_kozbeszedet_uralja","timestamp":"2018. november. 14. 09:47","title":"„Szabadulnunk kell attól a gyűlölködéstől, ami a történelmi traumáinkról szóló közbeszédet uralja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","shortLead":"Megszavaztatták a lakosokat, 56 százalékuk elutasította a pályázatot.","id":"20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d55a6b2-1603-4931-8d41-5a458d411fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a0ae1d-757c-46d3-991f-626b5afbafde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_calgary_teli_olimpia_nepszavazas","timestamp":"2018. november. 14. 10:44","title":"Nem kell Calgarynak a téli olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]