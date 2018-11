Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mindketten súlyosan megsérültek.","id":"20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f11dca8-6fb4-41b7-be9a-b0842a258297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19308022-23b8-4e64-bc56-c4cb2f5a32ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_A_zebran_gazoltak_el_ket_gyalogost_Veszpremben","timestamp":"2018. november. 14. 14:31","title":"A zebrán gázoltak el két gyalogost Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","shortLead":"Néhány egyszerű és olcsó eszköz, illetve némi odafigyelés elég ahhoz, hogy sötétben kevesebb baleset történjen.","id":"20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e065fa6-9d5e-4e32-99a2-1b9447a5dd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a49639-643c-4bff-a1ee-245955774c30","keywords":null,"link":"/cegauto/20181116_a_nap_videoja_1500_forinton_mulhat_a_lathatosag_es_az_emberelet_sotet_bicikli_auto_balesetveszely","timestamp":"2018. november. 16. 06:41","title":"A nap fotói: 1500 forinton múlhat a láthatóság és az emberélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.","id":"20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4feb74bc-95d6-4033-b571-1232bbec5eb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c42cefa-74ca-4a72-8182-998e1475e58d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181116_Kukasautoval_utkozott_a_BKK_egyik_Mercedes_busza__fotok","timestamp":"2018. november. 16. 09:32","title":"Kukásautóval ütközött a BKK egyik Mercedes busza – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c693b28-421e-487f-b83b-e9fbe4dcea21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Stúdió K közösségi oldalán kér segítséget, mivel a támogatás eltörlésével bevételük nagy részétől elesnek.","shortLead":"A Stúdió K közösségi oldalán kér segítséget, mivel a támogatás eltörlésével bevételük nagy részétől elesnek.","id":"20181114_Adomanyokkal_probal_eletben_maradni_egy_szinhaz_a_kulturtao_megszuntetese_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c693b28-421e-487f-b83b-e9fbe4dcea21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"009206a3-7421-41f7-b198-4c1781feeb9a","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Adomanyokkal_probal_eletben_maradni_egy_szinhaz_a_kulturtao_megszuntetese_utan","timestamp":"2018. november. 14. 13:51","title":"Adományokkal próbál életben maradni egy színház a kultúr-tao megszüntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca4d2eb-b9ba-41a9-a0f8-d7a6087d69c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magas költségek miatt a lakások árát nagyban befolyásolja, hogy milyen fűtési rendszerrel működnek. Eljöhet a távfűtés reneszánsza.","shortLead":"A magas költségek miatt a lakások árát nagyban befolyásolja, hogy milyen fűtési rendszerrel működnek. Eljöhet...","id":"20181115_Sokat_atkozott_futesi_mod_szabadithatja_meg_Budapestet_a_szmogtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ca4d2eb-b9ba-41a9-a0f8-d7a6087d69c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ede5b9-6011-4f9a-8fe3-2a1a322f9319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Sokat_atkozott_futesi_mod_szabadithatja_meg_Budapestet_a_szmogtol","timestamp":"2018. november. 15. 10:12","title":"Sokat átkozott fűtési mód szabadíthatja meg Budapestet a szmogtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, nem vált be az Apple számítása az iPhone XR-rel kapcsolatban. Ráadásul a jövő évi kilátások sem túl rózsásak, legalábbis így véli ezt a neves Apple-elemző.","shortLead":"Úgy tűnik, nem vált be az Apple számítása az iPhone XR-rel kapcsolatban. Ráadásul a jövő évi kilátások sem túl...","id":"20181114_ming_chi_kuo_iphone_xr_eladasok_becsult_darabszam_csokkenes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812dceaa-792b-451c-a865-c71180f50f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6675a3-26a2-40e7-84af-db0374326753","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_ming_chi_kuo_iphone_xr_eladasok_becsult_darabszam_csokkenes","timestamp":"2018. november. 14. 13:03","title":"Igen rossz hírt kapott az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza, az állatok ezért saját ürülékükben élnek. A település polgármestere viszont még az állatvédőket fenyegette, és arra hivatkozott, hogy 60 napos határidő alatt kell intézkedni – kérdés, addig kibírják-e a kutyák.","shortLead":"Tizenegy napja senyved egy nagy falkányi kutya egy eladás alatt lévő házban, ahová a tulajdonos már alig jár vissza...","id":"20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4c67c-176b-4708-9fad-dcf4c39bd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0feace5b-bbde-4b1b-8dd4-232796727720","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Bezart_kutyakat_hagynak_szenvedni_a_polgarmester_a_megmentoiket_fenyegeti","timestamp":"2018. november. 14. 14:11","title":"Bezárt kutyákat hagynak szenvedni, a polgármester a megmentőiket fenyegeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","shortLead":"Évekbe is telhet a számviteli ellentmondások tisztázása.","id":"20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bba8ff4c-7f36-4cb3-9131-79a60920a214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fdd5a06-2cbf-488d-92d6-b58fb9cb3bb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_Megbukott_a_Pentagon_a_tortenetenek_elso_konyvvizsgalatan","timestamp":"2018. november. 15. 21:24","title":"Megbukott a Pentagon a történetének első könyvvizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]