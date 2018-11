Végül is az egész vállalkozás fegyverközelinek mondható: a BenShot nevű cég ugyanis olyan üvegtermékeket gyárt, amelyeket egy lövedék tesz különlegessé: a poharaik, korsóik, üvegeik úgy néznek ki, mintha rájuk lőttek volna, és a golyó az üvegbe fúródott. A koncepció vonzereje talán nem mindenkinek lesz egyértelmű, mindenesetre a cégnek elég jól megy, vagyis van kereslet a termékeikre.

A BenShot most azzal került be a hírekbe, hogy a cégvezetés úgy döntött, minden alkalmazottnak egy lőfegyvert ad karácsonyi ajándékként. Ezzel a személyes biztonságukról szeretnének gondoskodni, illetve a csapatépítés eszközének is tekintik az ajándékot – mondta az egyik tulajdonos.

A cégnek 16 alkalmazottja van, köztük olyanok, akiknek a kezében még soha nem volt fegyver. Ketten elsőre vissza is ztasították az ajándékot, de aztán mégis igent mondtak rá, miután a cég egy fegyverbiztonsági kurzusra is beiratta az alkalmazottakat.

A cég vezetőjét nem aggasztják a hírekben gyakran szerplő lövöldözések sem, szerinte náluk szóba sem jöhet az erőszak, mert kevesen vannak, és a munkatársak jól ismerik egymást. Más kérdés, hogy most már fegyverük is van.