Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem véletlenül. ","shortLead":"Akadnak még hibák a Bethesda őszi újdonságával, az egyiket ráadásul maguk a játékosok idézték elő. Alighanem...","id":"20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c26bbe6-c22b-47eb-91b6-b48973c64d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b856de42-68b5-4b4c-a19f-cce409f5b335","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_bethesda_softworks_fallout_76_atombomba","timestamp":"2018. november. 19. 19:03","title":"Fallout 76: túl sok atomot dobtak le a játékosok, összeomlott a szerver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy, amelyet mindkét oldal máshogy ítél meg: a Fidesz ezt Botka Lászlóhoz köti, az MSZP viszont a fideszes szálakra mutogat.","shortLead":"Letöltendő börtönbüntetésre ítélték elsőfokon a csődbe ment Szeviép építőipari vállalat volt vezetőit. Ez az az ügy...","id":"20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35140c9-8d1d-4604-89c3-0ae220e987a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794e21e2-f1db-4ad1-bd2e-a3b88d3b90f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Botka_Semmi_kozom_a_Szeviephez","timestamp":"2018. november. 20. 13:14","title":"Szeviép-ügy: Botkának ez kínos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. A K&H Bank nevében küldött e-mailek látszólag védik a felhasználó banki belépési adatait, valójában viszont ellopják azokat.","shortLead":"Ismét adathalász levelek keringenek a interneten. A K&H Bank nevében küldött e-mailek látszólag védik a felhasználó...","id":"20181118_kh_bank_eber_adathalasz_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08533c0c-cea9-42f8-a025-398c9d0c1515","keywords":null,"link":"/tudomany/20181118_kh_bank_eber_adathalasz_email","timestamp":"2018. november. 18. 20:03","title":"Most vigyázzon, ha a K&H-nál van számlája, lenyúlós e-mail terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésén.","shortLead":"A csapatkapitány Dzsudzsák Balázs helyet kapott a kezdő tizenegyben a magyar labdarúgó-válogatott finnek elleni...","id":"20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fdd9d9-e4b0-46c7-9c82-00f7723390f9","keywords":null,"link":"/sport/20181118_Dzsudzsak_most_mar_Rossinal_is_kezdo","timestamp":"2018. november. 18. 20:14","title":"Dzsudzsák most már Rossinál is kezdő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.","shortLead":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán...","id":"20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804ce3f9-b746-4911-9d22-22f93d5f71fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","timestamp":"2018. november. 20. 11:33","title":"Kijött egy új videó a NASA-tól, és nem találunk rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanakkor használni még nem lehet majd őket, az e-jegyrendszer bevezetése még csak távlati cél. ","shortLead":"Ugyanakkor használni még nem lehet majd őket, az e-jegyrendszer bevezetése még csak távlati cél. ","id":"20181120_Belepteto_kapukat_fognak_szerelni_a_4es_metro_tobb_allomasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"010ef144-142c-4a04-a06b-2cb2d9d6da3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Belepteto_kapukat_fognak_szerelni_a_4es_metro_tobb_allomasara","timestamp":"2018. november. 20. 14:41","title":"Beléptetőkapukat fognak szerelni a 4-es metró több állomására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani? A Kétfarkúak szerint Soros György.","shortLead":"A volt macedón miniszterelnök a kormánypárti Magyar Idők szerint politikai menedékjogot kapott. Mit lehet erre mondani...","id":"20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ef5e010-147a-439d-9bbd-aedaff7024b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c726e51c-0cdf-44cf-b3a6-221785b37e21","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_Kutyapart_a_Gruevszkiugyrol_Putyint_meg_jo_lenne_befogadni","timestamp":"2018. november. 20. 15:52","title":"A Kutyapárt a Gruevszki-ügyről: Putyint még jó lenne befogadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 milliárd forintot költ rá.","shortLead":"77 milliárd forintot költ rá.","id":"20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e1bf914-1052-4fd8-99fb-d60018dcef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81293196-c7a9-49ff-b356-ebb1203ea425","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Oriasi_golfkozpontot_epit_Zalacsanyban_Szeles_Gabor","timestamp":"2018. november. 19. 10:33","title":"Óriási golfközpontot épít Zalacsányban Széles Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]