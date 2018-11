Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez történt, csak még magasabbra jutott a ranglétrán.","shortLead":"A férfit egyszer már kirúgták, akkor üzemeltetési vezetőként tért vissza a légitársasághoz, most szinte ugyanez...","id":"20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8617d5d4-95b7-4453-9a23-8a12fbbefbfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4355113c-238b-4829-9be3-8ce3817e0418","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Ugyvezeto_lett_az_indiai_pilotabol_akit_kirugtak_mert_tobbszor_is_megbukott_az_alkoholteszten_repules_elott","timestamp":"2018. november. 21. 15:25","title":"Ügyvezető lett az indiai pilótából, akit kirúgtak, mert többször is megbukott az alkoholteszten repülés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított pincerendszerben nevelte.","shortLead":"A férfi, bár munkanélküli volt, jómódban élt. A marihuánát egy nagyjából 10 millió forintból kialakított...","id":"20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=172844fe-09de-45e6-a69b-ae8efde256a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3edac941-7ca3-47cf-9f5d-2c57735cd1ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_fold_alatt_termesztette_a_marihuanat_fegyhazba_kuldtek","timestamp":"2018. november. 20. 19:38","title":"Föld alatt termesztette a marihuánát, fegyházba küldték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik rendesen.","shortLead":"A PET-kupa szerint a szemét nagy része azért kerül a folyóba, mert az ukrán hulladékkezelési program nem működik...","id":"20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17ce5b43-2974-41a0-9558-89d47eedfe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03c5d5a-5737-47e9-b4b7-991c711c6235","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Egyre_tobb_szemet_uszik_a_Tiszan_de_szomszedunkon_mulik_hogy_ez_igy_marade__video","timestamp":"2018. november. 21. 18:35","title":"Egyre több szemét úszik a Tiszán, de nagyrészt Ukrajnán múlik, hogy ez így marad-e - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült Államok és Oroszország közötti vizeken erős és nagy létszámú jegesmedve-populációról számolt be egy tudományos kutatás.\r

\r

","shortLead":"Miközben a klímaváltozás miatt a jegesmedvék populációja sok helyen veszélyeztetett, Alaszka közelében, az Egyesült...","id":"20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22bc33eb-9a1b-4ec2-b627-0150eb145bbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"274554fe-5113-4e2f-abe4-5241c853f7df","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_jegesmedve_populacio_alaszka_csukcs_tenger_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_jegtablak","timestamp":"2018. november. 20. 14:03","title":"Jó hír: rengeteg jegesmedvét találtak Alaszkánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője már jó előre megírta publicisztikáját. Ha bárki kritizálná a Vidi szerdán avatandó új stadionját, lesz mihez nyúlni.","shortLead":"Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője már jó előre megírta publicisztikáját. Ha bárki kritizálná a Vidi...","id":"20181120_Nemzeti_Sport_Bun_fenyuzesnek_nevezni_a_stadionepitest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27da89-84e5-46b8-bf62-2363b7869873","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Nemzeti_Sport_Bun_fenyuzesnek_nevezni_a_stadionepitest","timestamp":"2018. november. 20. 12:14","title":"Nemzeti Sport: Bűn fényűzésnek nevezni a stadionépítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363aa7fd-5ef3-4b48-a161-e1552c8d2300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó és három másik ember meghalt, többen megsebesültek.","shortLead":"A támadó és három másik ember meghalt, többen megsebesültek.","id":"20181120_Lovoldozes_volt_egy_chicagoi_korhaznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363aa7fd-5ef3-4b48-a161-e1552c8d2300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6de4b63-4304-4231-b29c-13b6b2afa3e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Lovoldozes_volt_egy_chicagoi_korhaznal","timestamp":"2018. november. 20. 05:38","title":"Lövöldözés volt egy chicagói kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","shortLead":"A köztársasági elnök reméli, hogy a múlt alapos ismerete több bölcsességet ad majd a jövő nemzedékeinek.","id":"20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d975f52-fb37-42c2-b875-a2d6b987280c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ader_A_Szent_Korona_nem_csak_targy_hanem_egy_eszme_is","timestamp":"2018. november. 20. 12:47","title":"Áder: A Szent Korona nem csak tárgy, hanem egy eszme is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]