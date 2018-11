Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat találjanak ki a laptopok számára. A kíméletlen teszteknek köszönhető, hogy a ThinkPad gépeket a mai napig a legszélsőségesebb körülmények között használják, a világűrtől az óceánok legsötétebb mélységeiig bezárólag. Lássuk, mi mindent bírnak ki ezek a gépek, amelyektől a jóérzésű felhasználók alighanem elsápadnak.","shortLead":"A Lenovo Yamato Labs nevű részlegének szakértői tényleg elmennek a falig, ha arról van szó, hogy válogatott kínzásokat...","id":"lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f7e087-b13c-425a-aa93-1630af7f0f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a7ba02-af87-426c-8249-6755d1606614","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181116_Nezni_is_rossz_Ilyen_a_laptopok_pokla","timestamp":"2018. november. 20. 07:28","title":"Nézni is rossz! Ilyen a laptopok pokla!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest tízezerrel, az év elejéhez mérve pedig ötezerrel zuhant a boltokban foglalkoztatottak száma.","shortLead":"2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest tízezerrel, az év elejéhez mérve pedig ötezerrel...","id":"20181121_Nem_lesz_aki_kiszolgaljon_karacsonykor_10_ezer_elado_hianyzik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a12381-7288-44ef-9e02-34b44e9c34c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Nem_lesz_aki_kiszolgaljon_karacsonykor_10_ezer_elado_hianyzik","timestamp":"2018. november. 21. 10:55","title":"Nem lesz, aki kiszolgáljon karácsonykor: 10 ezer eladó hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa mérkőzhet az üzemért.","shortLead":"Újabb autógyárért szállhat ringbe Szlovákia, és a hírek szerint épp a BMW-gyárért zajló versenyben alulmaradt Kassa...","id":"20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d08a2ed-082d-4997-8603-778dd7a4c77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0c9450-4907-4a05-9495-7bb2bd8d026f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_skoda_gyar_szlovakia_magyarorszag","timestamp":"2018. november. 21. 10:27","title":"Újabb autógyárat csípne meg Szlovákia, ezúttal egy Skoda-gyár a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is különlegesebb készülékkel rukkolt elő. Itt a két kijelzős Nubia X. ","shortLead":"A ZTE zászlaja alatt működő kínai gyártó korábban is villantott már érdekes eszközt, nemrég azonban egy annál is...","id":"20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff38068e-b048-474a-bb1d-f1949c26cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d233b3-6e9c-4b65-be7e-69c95d5384ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_zte_nubia_x_ket_kijelzos_mobil_dupla_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. november. 20. 19:03","title":"Ilyen mobilt még nem látott: két kijelző és két ujjlenyomat-olvasó van a Nubia X-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb07db20-78d9-4d0a-87b6-2c176ae7b04f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A termény nagy része a Dunán hagyja el az országot, illetve csak hagyná, ha tudná.","shortLead":"A termény nagy része a Dunán hagyja el az országot, illetve csak hagyná, ha tudná.","id":"20181120_Betett_a_gabonatermesztoknek_a_Duna_alacsony_vizallasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb07db20-78d9-4d0a-87b6-2c176ae7b04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c164077b-6b21-495f-86f1-66d24df5b5a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Betett_a_gabonatermesztoknek_a_Duna_alacsony_vizallasa","timestamp":"2018. november. 20. 06:46","title":"Betett a gabonatermesztőknek a Duna alacsony vízállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében. De azt nem írták meg, hogyan döntöttek, így olvasóinkra bízzuk a döntést.","shortLead":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki...","id":"20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac44319-d67f-4bc6-ab52-500ca7d5676e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","timestamp":"2018. november. 20. 09:27","title":"Ön szerint hogy döntött a hivatal Gruevszki-ügyben? Szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon és a hegyekben ismét érkezik a havas eső.","shortLead":"A Dunántúlon és a hegyekben ismét érkezik a havas eső.","id":"20181120_Ma_sem_kimel_minket_az_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74a43179-487f-4109-a5ec-0bbbeaa7176c","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ma_sem_kimel_minket_az_idojaras","timestamp":"2018. november. 20. 05:11","title":"Ma sem kímél minket az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]