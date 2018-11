Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Károkról egyelőre nem tudni.","shortLead":"Károkról egyelőre nem tudni.","id":"20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8783622-0b4e-4d3d-b155-787bc43791f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0779adc-ef34-4100-9912-5f67d37c1424","keywords":null,"link":"/vilag/20181118_Foldrenges_volt_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 18. 19:32","title":"Földrengés volt Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","shortLead":"A 79 éves humorista november elején drámai hangvételű videóüzenetében minden fellépését lemondta egészségi okokból.","id":"20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c8bd276-4940-4eb0-9e2b-3772fc1a8019&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"361d0f02-482b-49ea-b0bf-a2da04192d8b","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_sas_jozsef_humorista_szuletesnapi_eloadas_premier","timestamp":"2018. november. 19. 05:59","title":"Egyetlen előadásra visszatérhet Sas József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","shortLead":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","id":"20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaf83c8-0f0b-4c47-8237-290959c8b59f","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","timestamp":"2018. november. 18. 22:01","title":"Vona Gábor politikai workshopot szervez, 7 ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy.","shortLead":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint...","id":"20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d5eb3-a915-4074-937e-d6235bdf64d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","timestamp":"2018. november. 19. 10:41","title":"Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős tárca nélküli minisztert, hogy változtasson az atomerőmű-projekten, mert szerinte most van itt az utolsó lélektani pillanat, amikor ezeken még módosítani lehet. Ellenkező esetben a hibás döntések költsége akkora lesz, hogy azt a következő két generáció is nyögni fogja. ","shortLead":"Egy hvg.hu birtokába került levélben figyelmeztette Mártha Imre volt MVM-vezér Süli János paksi bővítésért felelős...","id":"20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d20bc98-62a0-43a2-bdfd-22144379c676","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_paks_2_martha_imre_levele_suli_lajosnak","timestamp":"2018. november. 20. 06:30","title":"\"Kedves Jani!\" – a volt MVM-vezér utolsó figyelmeztetője a Paks II.-ért felelős Süli Jánosnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363aa7fd-5ef3-4b48-a161-e1552c8d2300","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadó és három másik ember meghalt, többen megsebesültek.","shortLead":"A támadó és három másik ember meghalt, többen megsebesültek.","id":"20181120_Lovoldozes_volt_egy_chicagoi_korhaznal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=363aa7fd-5ef3-4b48-a161-e1552c8d2300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6de4b63-4304-4231-b29c-13b6b2afa3e7","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Lovoldozes_volt_egy_chicagoi_korhaznal","timestamp":"2018. november. 20. 05:38","title":"Lövöldözés volt egy chicagói kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a8e19fe-59d9-4ca2-9783-0ff5e5374319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A felvonó nem csapódott a földbe, hanem a 11. emelet közelében megállt, így mindenkit sikerült épségben kiszabadítani.","shortLead":"A felvonó nem csapódott a földbe, hanem a 11. emelet közelében megállt, így mindenkit sikerült épségben kiszabadítani.","id":"20181119_Nyolcvannegy_emeletet_zuhant_utasaival_egyutt_egy_chicagoi_felhokarcolo_liftje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a8e19fe-59d9-4ca2-9783-0ff5e5374319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9198bdb1-8bfd-4758-addb-adb3eefaac9c","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Nyolcvannegy_emeletet_zuhant_utasaival_egyutt_egy_chicagoi_felhokarcolo_liftje","timestamp":"2018. november. 19. 19:30","title":"Nyolcvannégy emeletet zuhant utasaival együtt egy chicagói felhőkarcoló liftje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404","c_author":"Szauer Tamás","category":"tudomany","description":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk a politikai aktivistaként is ismert Garri Kaszparov sakknagymesterrel, korábbi világbajnokkal folytatott csoportos háttérbeszélgetésen. A távolabbi jövőnk és a jövő májusi európai parlamenti választások miatt egyaránt aggódó Kaszparov a HVG kérdéseire is válaszolt. Azt mondja, Putyin a kibertérben nyerésre áll.","shortLead":"A világ egyik legnagyobb technológiai konferenciáján, a Lisszabonban megrendezett Web Summiton vett részt munkatársunk...","id":"20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a06dc8e-36de-4bfa-81a8-6ba8206a3404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17daffc7-183f-476c-9e53-0fac4b9c77a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_garri_kaszparov_interju_magyarorszag_demokracio_kiberbiztonsag","timestamp":"2018. november. 19. 11:00","title":"Kaszparov: Magyarország egyértelműen ügynöke Oroszországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]