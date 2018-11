Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne a hiány leszorítására.","shortLead":"Olaszország ellen eljárást javasol az Európai Bizottság, mert nem hisz abban, hogy a költségvetési terv elegendő lenne...","id":"20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80a680bc-a6a0-425b-8489-5326c1c1da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc34433-8254-4a08-b8e7-cdf860ee3f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181121_Megint_400_milliardos_kiigazitasra_szolitotta_fel_Brusszel_a_kormanyt","timestamp":"2018. november. 21. 15:44","title":"Megint 400 milliárdos kiigazításra szólította fel Brüsszel a kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi angol úriember segített neki. A nap videója. ","shortLead":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi...","id":"20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34d167e-ebd2-4abf-a465-b5d6c86d54d9","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","timestamp":"2018. november. 21. 14:14","title":"Egy nagyon angolos macska: Larry bekéredzkedett a brit kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon a menekültstátust. A HVG diplomáciai forrásokból származó értesülései szerint a sietség sem volt véletlen.

","shortLead":"Orbán Viktor személyes döntése volt az, hogy Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök megkapta Magyarországon...","id":"20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f0b1-e436-4898-b2ed-862743dbac91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f094b186-df87-4ddf-b848-64c7cdf28e17","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Ezert_kapta_meg_Gruevszki_a_menedeket","timestamp":"2018. november. 20. 15:45","title":"Orbán megígérte, hogy megmenti Gruevszkit, és ezzel ki is végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek, de olyanokat, mintha valakikről lenyúzták volna őket. ","shortLead":"A REAL-f még csak egy kis cég, de rövid időn belül nagyon ismert lehet: emberi arcról mintázott maszkokat készítenek...","id":"20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f69e9b8-b734-458d-a596-7f7ce70c17c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cabaa5e3-8c5e-4f72-ab30-f73e5d66e251","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_emberi_arc_maszk_real_f_japan_arcmaszk_realisztikus_maszk","timestamp":"2018. november. 21. 12:33","title":"Tátva marad a szája, ha meglátja, mennyire élethű maszkokat készít ez a japán vállalat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","shortLead":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","id":"20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e2c856-af5f-4dd5-b8c4-3bdd65afe142","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","timestamp":"2018. november. 22. 05:32","title":"Razzia a bulinegyedben: a taxisok felének nem volt rendben az engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26","c_author":"Eduline","category":"brandchannel","description":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban is megjelent: a világ különböző egyetemein, de már középiskolákban is indítanak e-sport kurzusokat. ","shortLead":"Gamernek lenni ma már nem csak annyit jelent, hogy valaki számítógépen játszik szabadidejében. Az e-sport az oktatásban...","id":"20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd043585-bf9e-4494-9e7b-d9a513e68b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d586022-1e94-4d00-90a2-e61d6dbb16ec","keywords":null,"link":"/brandchannel/20181120_eduline_Gamernek_lenni_nem_csak_hobbi_igy_tanitjak_az_esportot","timestamp":"2018. november. 20. 16:00","title":"Gamernek lenni nem csak hobbi: így tanítják az e-sportot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"onlinetanfolyam.eduline.hu","c_partnerlogo":"a4864346-32b0-4a3f-92eb-0463e3d8b740","c_partnertag":"Eduline"},{"available":true,"c_guid":"c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","shortLead":"Az elektromos autózás és a kocsimegosztás sem mai találmány.","id":"20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1986193-0107-448b-8028-ac912159ce0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd88742-d427-45de-99c3-e4a61ada4475","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_elektromos_auto_kocsimegosztas_witkar_carsharing","timestamp":"2018. november. 22. 09:24","title":"Gondolta, hogy már 1974-ben is létezett a Mol Limo, vagy valami hasonló – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]