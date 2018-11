Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új, bétaverziójában. ","shortLead":"A mobilinternettel kapcsolatos érdekes funkció jelent meg a OnePlus telefonok Oxygen OS nevű felületének új...","id":"20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2368375a-43b6-4609-a0e1-a668409b6c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf9cc7e-7d44-4ac7-a34e-66d896d2ced6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_sim_kartya_oneplus_roaming_oxygen_os_open_beta_7_mobilinternet_mobilnet_oneplus_6_6t","timestamp":"2018. november. 21. 11:03","title":"Ütős újítással állt elő a OnePlus: a világon mindenhol használható mobilnetet adnak telefonjaikhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták a bevásárlókat. A bevásárlóközpont elnézést kért a látványért. ","shortLead":"Aludni kellett volna még egyet erre a karácsonyi dekorációra: egy brit plázában közösülő, plüss jegesmedvék fogadták...","id":"20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a1f93f5-2aaa-4106-91cb-4fdee280a7f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1193d197-8907-4f78-b5d7-50c5202f3466","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Parzo_jegesmedvekkel_kivan_boldog_karacsonyt_egy_brit_bevasarlokozpont","timestamp":"2018. november. 21. 10:19","title":"Párzó jegesmedvékkel kívánt boldog karácsonyt egy brit bevásárlóközpont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest tízezerrel, az év elejéhez mérve pedig ötezerrel zuhant a boltokban foglalkoztatottak száma.","shortLead":"2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest tízezerrel, az év elejéhez mérve pedig ötezerrel...","id":"20181121_Nem_lesz_aki_kiszolgaljon_karacsonykor_10_ezer_elado_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a12381-7288-44ef-9e02-34b44e9c34c1","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Nem_lesz_aki_kiszolgaljon_karacsonykor_10_ezer_elado_hianyzik","timestamp":"2018. november. 21. 10:55","title":"Nem lesz, aki kiszolgáljon karácsonykor: 10 ezer eladó hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","shortLead":"Duplán örülhetnek, ugyanis az idei szezonjuk minden eddiginél jobban sikerült.","id":"20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96f3dfe-5468-42d6-8a33-7b7e77a9fa74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0722bbf-f3e5-4f9d-80f5-7f3fdb9182ce","keywords":null,"link":"/elet/20181122_Kategoriajaban_ismet_Europa_legjobb_allatkertje_lett_a_Nyiregyhazi_Allatpark","timestamp":"2018. november. 22. 14:01","title":"Kategóriájában ismét Európa legjobb állatkertje lett a Nyíregyházi Állatpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb karját.","shortLead":"Jövőre a Williams csapatában versenyez majd a lengyel pilóta, aki egy 2011-es ralibalesetben csaknem elvesztette a jobb...","id":"20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ef098a3-2b94-478f-9b7b-23784f41faac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0180e1fe-7ce5-460b-a779-14bc7dd810b1","keywords":null,"link":"/sport/20181122_robert_kubica_forma1_visszateres_williams_f1","timestamp":"2018. november. 22. 10:54","title":"Hivatalos: Robert Kubica visszatér az F1-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c56efc0-e31d-46b3-8f55-d0a27b0ebedd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Sainsbury's az első brit élelmiszeráruház-lánc, amely rovarokból készült termékekkel bővíti kínálatát, hogy népszerűsítse a kevesebb üvegházhatású-gáz kibocsátásával járó fenntartható élelmiszertermelést.","shortLead":"A Sainsbury's az első brit élelmiszeráruház-lánc, amely rovarokból készült termékekkel bővíti kínálatát...","id":"20181121_rovarbol_keszult_ragcsalni_valokat_arul_egy_brit_aruhazlanc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c56efc0-e31d-46b3-8f55-d0a27b0ebedd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09540b9-3856-4399-ba91-28bb14d7623c","keywords":null,"link":"/elet/20181121_rovarbol_keszult_ragcsalni_valokat_arul_egy_brit_aruhazlanc","timestamp":"2018. november. 21. 17:59","title":"Rovarból készült rágcsálnivalókat árul egy brit áruházlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db562e33-f6cb-40a7-a383-63ed3f9f1e7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arra kéri a YouTube a tartalomkészítőket, hallassák a hangjukat a #SaveYourInternet hashtag segítségével. Azt is leírták, mi várható, ha januárban mégis a jelenlegi formájában szavazzák meg a szerzői jogi irányelvet az unió politikusai.","shortLead":"Arra kéri a YouTube a tartalomkészítőket, hallassák a hangjukat a #SaveYourInternet hashtag segítségével. Azt is...","id":"20181121_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_save_your_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db562e33-f6cb-40a7-a383-63ed3f9f1e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d07f75-3796-49c7-8c56-c0ce2679cac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181121_youtube_europai_unio_szerzoi_jogi_iranyelv_13_cikkely_save_your_internet","timestamp":"2018. november. 21. 16:03","title":"Nem hagyja magát a YouTube, mozgalmat indított az új EU-s szabály módosításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","shortLead":"Az állam is beszáll a nyugdíjbiztosítási piacra – erősítette meg Varga Mihály pénzügyminiszter a Mabisz konferenciáján.","id":"20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8a5a3fa-3450-48b2-be21-adbf2ef10285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2f6de7-e253-48c9-8262-304e79c99169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Mobilappal_egyszerusodik_januartol_a_baleseti_kar_bejelentese","timestamp":"2018. november. 22. 11:59","title":"Mobilappal egyszerűsödik januártól a baleseti kár bejelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]