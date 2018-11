Bár a mozikban nagy sikerrel most is futó életrajzi film (ami nekünk több szempontból sem nagyon tetszett) tulajdonképpen arra épít, hogy az 1985-ös Live Aid koncert előtt mondta meg a társainak az énekes a betegségét, valójában akkor még ő sem tudott erről. Azt ugyanis egy vagy inkább két évvel később (egyes források ezt, mások azt állítják) diagnosztizálták nála. Talán a leginkább Mercury partnerének hihetünk, Jim Hutton szerint ez 1987 áprilisának végén történt.

1988 után már szinte alig mutatkozott a nyilvánosság előtt. Közben folyamatosan dolgozott a Queen svájci és londoni stúdiójában, ekkor készült a zenekar The Miracle (1989) és Innuendo (1991) című lemeze.

Időnként megjelentek lesifotósok képei róla, ezeken egyre soványabb volt, így megindultak a találgatások is egészségi állapotával kapcsolatban.

A zenekar tagjaival 1989. május 22-én tudatta az állapotát. Az utolsó Queen-munka, melyben részt vett, a These Are the Days of Our Lives dal videóklipje volt. Ekkorra már szembeötlő volt leromlott egészségi állapota, bőrét a Kaposi-szarkóma sebei lepték el. 1991 őszén, soványan és betegen már azzal a tudattal énekelte szalagra a Queen drámai dalait, hogy azokat a közönség már csak a halála után fogja hallani.

„Mivel az elmúlt két évben annyiféle találgatást olvastam a lapokban, szeretném bejelenteni, hogy a vizsgálatok HIV-pozitívnak mutattak és AIDS-ben szenvedek. Úgy tartottam helyesnek, hogy nem hozom nyilvánosságra a dolgot, azok érdekében, akik a környezetemben élnek. De eljött az idő, hogy barátaim és rajongóim megtudják az igazat, és remélem mindenki csatlakozik hozzám, orvosaimhoz és mindazokhoz, akik szerte a világon küzdenek ez ellen a szörnyű kór ellen” – tudatta a világgal Freddie Mercury 1991. november 23-án.

Az egész világ megdöbbent, a háza előtt fotósok és operatőrök százai és óriási tömeg gyűlt össze.

Másnap, 1991. november 24-én, vasárnap este elhunyt.