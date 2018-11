Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegyző szerint nem adásvétellel szerezték meg a Balaton egyik legnagyobb és legkeresettebb kempingjét. A tulajdonos idén került be a 100 leggazdagabb magyar közé.","shortLead":"A jegyző szerint nem adásvétellel szerezték meg a Balaton egyik legnagyobb és legkeresettebb kempingjét. A tulajdonos...","id":"20181123_Elkezdodott_bontja_a_balatoni_kempinget_Meszaros_luxusszalloda_es_villapark_epul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eff2d41-ca38-4ecf-b269-dbadb621a5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7619da-0ed3-4771-ab43-d30b43c6e285","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Elkezdodott_bontja_a_balatoni_kempinget_Meszaros_luxusszalloda_es_villapark_epul","timestamp":"2018. november. 23. 10:19","title":"Elkezdődött: bontják a balatoni kempinget Mészárosék, luxusszálloda és villapark épül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","shortLead":"Domenico Dolce és Stefano Gabbana másfél perces videóban magyarázkodott a kínaiakat megsértő reklámfilm miatt. ","id":"20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b65d05de-9320-4924-8de4-c4a9fc62b9ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665acf9a-b8d1-4dd6-9814-cb69fe2bccec","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Bunbano_videoban_kert_bocsanatot_rasszista_reklamjaert_Dolce_es_Gabbana","timestamp":"2018. november. 23. 18:31","title":"Bűnbánó videóban kért bocsánatot rasszista reklámjáért Dolce és Gabbana","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Adja magát, hogy Magyarországon is a dohányboltokban lehessen cannabinoid termékeket árulni – mondta a trafikosok európai szövetségének elnöke. A magyar dohányboltosok ennél kevesebbel is beérnék.","shortLead":"Adja magát, hogy Magyarországon is a dohányboltokban lehessen cannabinoid termékeket árulni – mondta a trafikosok...","id":"20181123_A_Nemzeti_Dohanyboltokba_vinnek_az_orvosi_kenderbol_keszult_termekeket_az_europai_trafikosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0c99df3-9dc0-4cf3-acce-53a60752aa25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a697bc-2898-4ae8-9382-50bf40101405","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_A_Nemzeti_Dohanyboltokba_vinnek_az_orvosi_kenderbol_keszult_termekeket_az_europai_trafikosok","timestamp":"2018. november. 23. 10:48","title":"A Nemzeti Dohányboltokba vinnék az orvosi kenderből készült termékeket az európai trafikosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","shortLead":"Leakciózták a temetkezési szertartásokat. A szlogen is elég morbid. ","id":"20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ea172a5-de47-4528-9d4d-550b94fa484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1eef234-4c5c-4195-8702-3228ecf15ba7","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Egy_olasz_temetkezesi_vallalkozas_is_kihasznalja_a_Black_Fridayt","timestamp":"2018. november. 23. 19:31","title":"Egy olasz temetkezési vállalkozás is kihasználja a Black Fridayt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a227b7-de79-4005-963f-298463fdbfd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíregyházán egy butikban késelte meg az eladónőt egy mátészalkai férfi, aki azért szaladt el, mert egy járókelő dörömbölni kezdett a kirakatüvegen. ","shortLead":"Nyíregyházán egy butikban késelte meg az eladónőt egy mátészalkai férfi, aki azért szaladt el, mert egy járókelő...","id":"20181123_Tul_draganak_talalta_a_ruhakat_megkeselte_az_eladonot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a227b7-de79-4005-963f-298463fdbfd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffb3cb7-f186-4969-8c71-5f00695225b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Tul_draganak_talalta_a_ruhakat_megkeselte_az_eladonot","timestamp":"2018. november. 23. 20:34","title":"Túl drágának találta a ruhákat, megkéselte az eladónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rádióinterjút adott a magyar miniszterelnök. Szerinte Gruevszki nélkül nem lehetett volna megvédeni a magyar határt. Az emberek pedig nem szamarak, mondta a kormányfő, tudják, mi történik körülöttük.","shortLead":"Rádióinterjút adott a magyar miniszterelnök. Szerinte Gruevszki nélkül nem lehetett volna megvédeni a magyar határt...","id":"20181123_Orban_Garantalni_fogjuk_Gruevszki_biztonsagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecfb8e5-4141-4949-be28-7d870a9e7ce4","keywords":null,"link":"/itthon/20181123_Orban_Garantalni_fogjuk_Gruevszki_biztonsagat","timestamp":"2018. november. 23. 08:00","title":"Orbán: Garantálni fogjuk Gruevszki biztonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára várhatók. A mai akciózásban már találtunk is olyan mobiltelefont, ami soha nem került olyan sokba, mint amennyiről leakciózták.","shortLead":"A Black Friday napjáig több mint 500 helyen verhették át, ha webáruházban vásárolt, de a legnagyobb fogások mára...","id":"20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26505e9e-4fbc-423b-b6d5-76e6b715abc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3feaf012-395a-497f-831c-ba472f9dd492","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Black_Friday_megtalaltuk_a_mobiltelefont_ami_sosem_kerult_annyiba_mint_amennyirol_leakcioztak","timestamp":"2018. november. 23. 14:30","title":"Black Friday: megtaláltuk a mobiltelefont, ami sosem került annyiba, mint amennyiről leakciózták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=873d6bf2-a388-469b-9221-d117134b5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeaad404-be0d-43dd-86aa-34f8bcc6b02a","keywords":null,"link":"/elet/20181123_Ingyen_vagtak_a_hajlektalanok_hajat_a_Blaha_Lujza_teri_aluljaroban","timestamp":"2018. november. 23. 20:40","title":"Ingyen vágták a hajléktalanok haját a Blaha Lujza téri aluljáróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]