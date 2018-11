Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas Zsolt.","shortLead":"Az EU szétesésének nincs reális veszélye, annak annál inkább, hogy elvesznek forrásokat Magyarországtól – véli Darvas...","id":"20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2448b163-1498-40e3-92f4-77199207f462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfeb698-a57c-461f-a619-30648b5b8ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181122_Darvas_Zsolt_visszauthet_a_kormany_Brusszelellenes_politikaja","timestamp":"2018. november. 22. 15:26","title":"Darvas Zsolt: Visszaüthet a kormány Brüsszel-ellenes politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez a könnyűzenetörténelem. Ellentmondásos lemez, sokkal kevésbé közmegegyezéses a megítélése, mint mondjuk a Rubber Soulé, a Revolveré, a Sgt Pepper's-é vagy akár az Abbey Roadé.



","shortLead":"Ma 50 éve jelent meg a Beatles cím nélküli dupla nagylemeze, amit egyszerűen csak White Albumnak nevez...","id":"20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cfd3563-f5da-421b-8831-667c79a7548b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a0cc788-7693-42b2-b50c-1a182fe88c80","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_A_nyugati_zene_szintezise_vagy_egy_vegtelenul_unalmas_lemez__50_eves_a_Beatles_feher_albuma","timestamp":"2018. november. 22. 19:02","title":"A nyugati zene szintézise vagy egy végtelenül unalmas lemez? - 50 éves a Beatles fehér albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek átszervezései. Az átalakítás nem hagyja érintetlenül Magyarországot sem.","shortLead":"Nagy leépítésre készül az IKEA, mert úgy látja a cégvezetés, nem sikerültek elég hatékonyra az elmúlt évek...","id":"20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4c13982-d4ec-4e47-a7a0-8ed90e1f1901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc396a-e8ac-4070-8539-3897c9594081","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_7500_dolgozot_kuld_el_az_IKEA","timestamp":"2018. november. 21. 16:18","title":"7500 dolgozót küld el az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab épp most lett akciós, elég nagy kedvezményről van szó.","shortLead":"Pókember van annyira népszerű, hogy a róla készült játékokat mobileszközökre is érdemes kiadni. Az egyik legjobb darab...","id":"20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea5638b6-6235-424e-8867-6619373e5600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a78cb77-0528-48e7-9588-a3dce115819d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181122_the_amazing_spider_man_2_android_jatek_pokember_mobiljatek","timestamp":"2018. november. 22. 20:03","title":"Androidos? 2399 forint helyett most 499 forintért töltheti le a tízezrek által imádott Pókember-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről visszatérve többször megjelent egy budapesti étteremben. ","shortLead":"A Dózsa György úti baleset gyanúsítottja sorozatban megsértette a házi őrizet szabályait, miután orvosi kezeléseiről...","id":"20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0673d1a-72d8-4b6c-b5a5-cd0f519e4fd0","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Betelt_a_pohar_ujra_elrendeltek_M_Richard_letartoztatasat","timestamp":"2018. november. 22. 19:05","title":"Betelt a pohár: újra elrendelték M. Richárd letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen viszonyok előnye, az ugyanúgy a hátránya is lehet. ","shortLead":"A többszerelmű kapcsolatok képviselői hadat üzennek a féltékenységnek, a kisajátításnak, a birtoklásnak. Ami az ilyen...","id":"20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b8ed840-9987-4e48-9267-2d86ab41c78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c2c258c-2683-4801-aa6a-05128ad16183","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181122_Nem_csak_szex_ideologia_kinek_valo_a_poliamoria","timestamp":"2018. november. 22. 17:30","title":"Nem csak szex, ideológia: kinek való a poliamoria?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","shortLead":"Kevés lett a nyáron megrendelt bútor, így az eredeti szerződés aktualizált értéke jócskán megemelkedik.","id":"20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02b6e6b8-33b7-41b8-9aba-52d7e99b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9772ea-7a34-4159-9922-52c9c7b21d11","keywords":null,"link":"/kkv/20181123_Matolcsy_Adam_Testnevelesi_Egyetem_butor","timestamp":"2018. november. 23. 11:31","title":"Még több pénzért még több bútort szállít a Testnevelési Egyetemnek Matolcsy fiának cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","shortLead":"Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen kelnek útra, Los Angelesben már kedd este is szinte lehetetlen volt közlekedni.","id":"20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dad6d186-8f25-4f45-9585-9c88ecc21035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c54263e-0dc2-4036-adc3-dd7b73dc3910","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_Megbenitja_az_amerikai_autopalyakat_a_halaadas__video","timestamp":"2018. november. 21. 16:34","title":"Megbénítja az amerikai autópályákat a hálaadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]