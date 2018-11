Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba tiprásán keresztül vezet – mutat rá a filozófus-történész Hannah Arendt 1951-es főművében.","shortLead":"A hatalom felé igyekvő totalitárius mozgalom propagandájának célja a tömegek megnyerése, és ez az út a tények sárba...","id":"20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93e26a7d-4f0e-427c-a00b-c08025880bd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1e949c-6170-417a-95c9-7fd4d38c2dd1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181126_A_tenyek_lejaratasanak_nem_lehet_jo_vege","timestamp":"2018. november. 26. 20:42","title":"A tények lejáratásának nem lehet jó vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra 5 centiméterrel lett magasabb a vízszint – derült ki osztrák kutatók tanulmányából. ","shortLead":"A kisebb, nem regisztrált gleccserek is jelentősen hozzájárultak a tengerszint emelkedéséhez a 20. században: hatásukra...","id":"20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73c9aa2b-24ce-48f1-8f41-e2ed5130c517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90b25c47-a5e7-4ec5-878e-5d18dd607aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_kisebb_gleccserek_tengerszint_emelkedese","timestamp":"2018. november. 25. 18:03","title":"5 centivel toltább feljebb a tengerszintet ismeretlen gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen alig 40 százalék készülhet el időre.","shortLead":"Hat hónapnál is nagyobb lehet a késés a határidőhöz képest a most építés alatt álló lakások majdnem felénél, összesen...","id":"20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6c32bbb-18b5-482b-b9d8-1dd29a85bb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e57210b-6236-4c0d-bdf5-cb76368b7533","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181126_Az_epulo_lakasok_60_szazalekanal_kicsuszhatnak_a_hataridobol","timestamp":"2018. november. 26. 11:28","title":"Az épülő lakások 60 százalékánál kicsúszhatnak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter látogatásai előtt.","shortLead":"Nyilvánosságra került egy ellenőrzött lista, amit a külképviseletek protokoll-főosztályainak küldenek el Szijjártó...","id":"20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c76af8a-6a05-44c4-8ec0-a90c9bc0c4b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d256c3ad-6d74-47c7-b99c-816abd04aac5","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Tonik_keksz_egeszmogyoros_csoki__ezeket_keri_autojaba_Szijjarto_ha_kulfoldre_megy","timestamp":"2018. november. 26. 08:01","title":"Tonik, keksz, egész mogyorós csoki – ezeket kéri autójába Szijjártó, ha külföldre megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai faluból mutatta meg, mi is kell az igazi rántottához.","shortLead":"A tojás az egyik legalapvetőbb élelmiszerünk, de tudunk-e mindent róla? A Heppenheimer házaspár egy apró baranyai...","id":"20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44b7ffb2-13d7-49e4-a4ab-0822b2eedfee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a29bde-6c73-4a48-93fc-a3615c6140ed","keywords":null,"link":"/kkv/20181126_heppenheimer_tojas_cegportre","timestamp":"2018. november. 26. 12:45","title":"Ezernyi Gizi és egy Domingo, megfejtettük a magyar gourmet tojás titkát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","shortLead":"Már a 20 négyzetméter alatti ingatlanokért is sorban állnak a vevők.","id":"20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f01e6f-bfbc-4964-aea8-5b8feb748a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a7e5d3-269e-4500-bc6d-7ef302c55433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Kicsi_es_kulvarosi_lakast_keres_a_legtobb_vevo_Budapesten","timestamp":"2018. november. 27. 05:45","title":"Kicsi és külvárosi lakást keres a legtöbb vevő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","shortLead":"A NATO-főtitkár felszólította Oroszországot, hogy azonnal engedje szabadon az elfogott ukrán hajókat.","id":"20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e10c757-1058-4b33-8b06-a6c8fe858020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc19c09-1469-456b-9f9e-7e6bd4a6d032","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Megszolalt_a_NATO_az_orosz_agressziorol","timestamp":"2018. november. 26. 18:36","title":"Megszólalt a NATO az orosz agresszióról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha Kína nem teremt egyenlő versenyhelyzetet az amerikai cégeknek a belső piacán, akkor azzal számolhat, hogy január elsején újabb szankciók lépnek életbe - nyilatkozta az Egyesült Államok elnöke a Wall Street Journal üzleti lapnak. ","shortLead":"Ha Kína nem teremt egyenlő versenyhelyzetet az amerikai cégeknek a belső piacán, akkor azzal számolhat, hogy január...","id":"20181127_Trump_a_WSJben_fenyegette_meg_Kinat_az_iPhonenak_sem_kegyelmezne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b4219b-dcdb-43a0-b2b4-d52e289766e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Trump_a_WSJben_fenyegette_meg_Kinat_az_iPhonenak_sem_kegyelmezne","timestamp":"2018. november. 27. 10:57","title":"Trump a WSJ-ben fenyegette meg Kínát, az iPhone-nak sem kegyelmezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]