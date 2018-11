Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b134884f-5ba9-47d9-82dc-0a1530c9ec86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik politikusa elismerte, hogy szóváltásba keveredett egy nővel, de azt állítja, nem került sor tettlegességre.","shortLead":"A Jobbik politikusa elismerte, hogy szóváltásba keveredett egy nővel, de azt állítja, nem került sor tettlegességre.","id":"20181128_Szavay_tagadja_hogy_megutott_egy_zsido_not_szerinte_manipulaltak_hangfelvetelt_amelyen_errol_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b134884f-5ba9-47d9-82dc-0a1530c9ec86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c453322-9056-46d2-8bbf-e9c9fa5e6520","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Szavay_tagadja_hogy_megutott_egy_zsido_not_szerinte_manipulaltak_hangfelvetelt_amelyen_errol_beszel","timestamp":"2018. november. 28. 18:45","title":"Szávay tagadja, hogy megütött egy zsidó nőt, szerinte manipulálták a hangfelvételt, amelyen erről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","shortLead":"Legalábbis ezt állítja a török külügyminiszter, aki meghallgatta a gyilkosság során készült hangfelvételeket. ","id":"20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18cdebd-7536-4858-bf15-0983dea89bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181127_Hasogdzsi_gyilkosai_7_perc_alatt_vegeztek_az_ujsagiroval_majd_zenet_hallgatva_feldaraboltak","timestamp":"2018. november. 27. 21:17","title":"Hasogdzsi gyilkosai 7 perc alatt végeztek az újságíróval, majd zenét hallgatva feldarabolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden így lehet összefoglalni, mit gondol Gulyás Gergely miniszter arról, hogy nagyot növelnének a túlórákon. A kormány ezzel lezártnak tekinti maga részéről a vitát. Kormányinfó percről percre.","shortLead":"Röviden így lehet összefoglalni, mit gondol Gulyás Gergely miniszter arról, hogy nagyot növelnének a túlórákon...","id":"20181128_A_kormany_a_rabszolgatorvenyrol_aki_tobbet_akar_keresni_dolgozzon_tobbet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fa5c70-8000-443a-bd67-9de9a3384296","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_kormany_a_rabszolgatorvenyrol_aki_tobbet_akar_keresni_dolgozzon_tobbet","timestamp":"2018. november. 28. 14:17","title":"A kormány a „rabszolgatörvényről”: aki többet akar keresni, dolgozzon többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg. A koncentráció mindenesetre tagadhatatlan az Origótól a HírTV-ig Liszkay Gábor irányítása alá kerülő holdingnál.","shortLead":"Kifoghat a versenyhatóságon az, hogy a kormánypárti médiabirodalom nonprofit alapítványi formában alakult meg...","id":"20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cae3b021-2860-4e51-834c-fb251442cf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4e3ce2-f794-4504-8c9b-e0de2f5b13db","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_mediakoncentracio_kozep_europai_sajto_es_media_alapitvany_meszaros_liszkay","timestamp":"2018. november. 29. 06:30","title":"\"Eddig legalább elbalettozták, hogy ez független média\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe a Samsung, hogy a jövőben minőségi mobiljátékokat készítsenek. A tervnek azonban kellemetlen végeredménye is lehet.","shortLead":"Összesen 40 millió dollárt, átszámítva mintegy 11 milliárd forintot invesztál a Pokémon Gót fejlesztő Niantic cégbe...","id":"20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=078cc8b6-fcd3-40f0-baa7-2973772f508d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409ebcd4-bd23-46c0-b2fc-de971f4664c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_samsung_galaxy_s10_mobiljatekok_niantic_pokemon_go","timestamp":"2018. november. 28. 12:33","title":"Rágyúr a mobiljátékokra a Samsung, 11 milliárd(!) forintot adnak a Pokémon Go fejlesztőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi létrehozott kommentárt törlik majd a videók alól.","shortLead":"Másfél éve még csak megszüntette a kommentárszerkesztő funkciót a YouTube, 2019 januárjában viszont az összes eddigi...","id":"20181128_youtube_kommentar_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6847a7ec-0512-4a54-94d5-3148fd3f7850","keywords":null,"link":"/tudomany/20181128_youtube_kommentar_torlese","timestamp":"2018. november. 28. 08:03","title":"Végleg eltöröl a YouTube egy kedvelt funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hetven amerikai diplomata és tudományos szaktekintély írt alá nyílt levelet, amiben többek között az áll, ha a Fidesz elűzi a CEU-t, annak következménye kell, hogy legyen az amerikai-magyar kétoldalú kapcsolatokban.","shortLead":"Hetven amerikai diplomata és tudományos szaktekintély írt alá nyílt levelet, amiben többek között az áll, ha a Fidesz...","id":"20181129_Fukuyama_is_uzent_Orbannak_tiltakozik_a_CEU_eluzese_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ebb214-67ed-4458-a242-ae90665d93fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Fukuyama_is_uzent_Orbannak_tiltakozik_a_CEU_eluzese_ellen","timestamp":"2018. november. 29. 10:00","title":"Fukuyama is üzent Orbánnak: tiltakozik a CEU elűzése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ef5f2-5f97-4375-a79a-56b27d7243f1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Tabuk nélkül kell ledönteni az előítéleteket a magyarországi cigánysággal kapcsolatban – ez a célkitűzése az UCCU Alapítvány roma önkénteseinek. Évek óta, iskolákkal együttműködésben dolgoznak a társadalmi érzékenyítésen, most pedig szintet lépnek: városi sétákat szerveznek Józsefvárosban és a pécsi \"gettóban\" magyar és külföldi érdeklődők számára is. Nyolcker másképp. ","shortLead":"Tabuk nélkül kell ledönteni az előítéleteket a magyarországi cigánysággal kapcsolatban – ez a célkitűzése az UCCU...","id":"20181127_nyolcker_roma_setak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af5ef5f2-5f97-4375-a79a-56b27d7243f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6a645b-1179-4dd5-b46d-dec197e1257c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_nyolcker_roma_setak","timestamp":"2018. november. 27. 20:00","title":"Legszívesebben elkerüli a Nyolckert? Roma fiatalok megmutatják, miért ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]