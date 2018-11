Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c14a21e6-021f-409a-a5ba-83cbb667aed0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kissé túlfutott célpontján, de biztonságosan le tudta tenni a gépet.","shortLead":"Kissé túlfutott célpontján, de biztonságosan le tudta tenni a gépet.","id":"20181127_Elaludt_a_pilota_repules_kozben_46_kilometerrel_arrebb_ebredt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c14a21e6-021f-409a-a5ba-83cbb667aed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215ffe8c-9542-497e-9ef5-bb6408ca8c61","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Elaludt_a_pilota_repules_kozben_46_kilometerrel_arrebb_ebredt","timestamp":"2018. november. 27. 09:46","title":"Elaludt a pilóta repülés közben, 46 kilométerrel arrébb ébredt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kórházak tartozása minden év végére megnő, emiatt a beszállítók is bajba kerülhetnek.","shortLead":"A kórházak tartozása minden év végére megnő, emiatt a beszállítók is bajba kerülhetnek.","id":"20181127_Evi_ket_adossagkonszolidaciot_javasol_az_Orvostechnikai_Szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d22437e-355f-4a88-8d54-1da5d00cfc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6d0513-5274-490e-9565-fede5c44e670","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Evi_ket_adossagkonszolidaciot_javasol_az_Orvostechnikai_Szovetseg","timestamp":"2018. november. 27. 08:54","title":"Évi két adósságkonszolidációt javasol az Orvostechnikai Szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi hálózatának washingtoni igazgatója azt mondja, a magyar kormány Európa legproblémásabb gaztevője. Úgy véli, Gruevszkivel ellentétben Orbán Viktor nem fog tudni megszökni.","shortLead":"A volt amerikai külügyi helyettes államtitkár, aki most a PEN America, az írók és a véleményszabadság nemzetközi...","id":"20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=848bd432-706b-43c1-bbc3-c81fda35f4fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a8a9bc-a455-4c0f-b3ed-1e0473949af2","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Thomas_Melia_A_Fidesz_a_Kadarrendszert_idezi","timestamp":"2018. november. 29. 06:00","title":"Thomas Melia: A Fidesz a Kádár-rendszert idézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ef5f2-5f97-4375-a79a-56b27d7243f1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Tabuk nélkül kell ledönteni az előítéleteket a magyarországi cigánysággal kapcsolatban – ez a célkitűzése az UCCU Alapítvány roma önkénteseinek. Évek óta, iskolákkal együttműködésben dolgoznak a társadalmi érzékenyítésen, most pedig szintet lépnek: városi sétákat szerveznek Józsefvárosban és a pécsi \"gettóban\" magyar és külföldi érdeklődők számára is. Nyolcker másképp. ","shortLead":"Tabuk nélkül kell ledönteni az előítéleteket a magyarországi cigánysággal kapcsolatban – ez a célkitűzése az UCCU...","id":"20181127_nyolcker_roma_setak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af5ef5f2-5f97-4375-a79a-56b27d7243f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6a645b-1179-4dd5-b46d-dec197e1257c","keywords":null,"link":"/kultura/20181127_nyolcker_roma_setak","timestamp":"2018. november. 27. 20:00","title":"Legszívesebben elkerüli a Nyolckert? Roma fiatalok megmutatják, miért ne tegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Gilvánfa korábbi első embere egyéves, két évre felfüggesztett fogházbüntetést kapott a Siklósi Járásbíróságtól...","id":"20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44d81905-acbc-4af5-86ba-626c0510b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a044aa6e-c6bf-4e4f-a3a4-346cf1958ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_hutlen_kezeles_itelet_foghaz_felfuggesztett_gilvanfa_bogdan_laszlo","timestamp":"2018. november. 28. 14:27","title":"Hűtlen kezelés miatt ítélték el Gilvánfa Fidesz–KDNP-s polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia éves, rendes közgyűlésén. Vekerdy Tamás címzetes tag lett.","shortLead":"Új tagokat választott szakosztályaiba a Magyar Tudományos Akadémia által alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti...","id":"20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c859b7b2-df57-4780-a69e-afdb2e313c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557059f9-119d-4799-b453-2d51d7e91917","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Akademiai_tag_lett_Alfoldi_Robert","timestamp":"2018. november. 28. 15:23","title":"Akadémiai tag lett Alföldi Róbert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a57964f1-3245-4819-b9d9-28d2ae5fc931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A taxisokat is ellenőrizték, közöttük is találtak szabálytalankodókat.","shortLead":"A taxisokat is ellenőrizték, közöttük is találtak szabálytalankodókat.","id":"20181127_A_bulinegyedben_razziaztak_a_rendorok_drogdilereket_es_korozott_bunozoket_is_fogtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a57964f1-3245-4819-b9d9-28d2ae5fc931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1500955b-f4b0-4b43-921e-061838a2ae70","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_bulinegyedben_razziaztak_a_rendorok_drogdilereket_es_korozott_bunozoket_is_fogtak","timestamp":"2018. november. 27. 13:05","title":"A bulinegyedben razziáztak a rendőrök, drogdílereket és körözött bűnözőket is fogtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre szavazna. ","shortLead":"A Jobbik támogatottsága tovább csökkent, az elpártolók többsége a bizonytalanok közé került, kisebb részük a Fideszre...","id":"20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e79332dc-0e0e-4d9b-876e-fee03627a61b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5c3eb24-1591-4632-9c09-becfa362d3a5","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Zavech_Ugyanakkora_az_MSZP_es_a_Jobbik_tabora_is","timestamp":"2018. november. 27. 16:28","title":"Závecz: Ugyanakkora az MSZP és a Jobbik tábora is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]