[{"available":true,"c_guid":"07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők béremeléséről döntött a kormány – jelentette be az emberi erőforrások minisztere csütörtökön, Budapesten.","shortLead":"Az egészségügyi közalkalmazottak, védőnők, egészségügyben dolgozó nem egészségügyi felsőfokú végzettséggel rendelkezők...","id":"20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07a21965-8582-4e33-a3d3-7d3465e9f23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05cd8c33-51b4-46d7-81dd-8dab3898a680","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Hatalmas_egeszsegugyi_beremelest_jelentett_be_Kasler__de_nem_mindenki_kapja_meg","timestamp":"2018. november. 29. 10:52","title":"Hatalmasnak látszó egészségügyi béremelést jelentett be Kásler – de nem mindenki kapja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","shortLead":"A lány arcának jobb oldala még ma sem működik rendesen, édesanyja be akarja perelni a kórházat.","id":"20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654488b2-3075-4b21-a771-652bedb7d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57445319-6216-493f-8356-82609e5dca3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Ketszer_kuldtek_haza_a_surgossegirol_a_fiatalt_mikozben_virusos_agyhartyagyulladasa_volt","timestamp":"2018. november. 28. 20:26","title":"Kétszer küldték haza a sürgősségiről a fiatalt, miközben vírusos agyhártyagyulladása volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"kkv","description":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve a Lánchíd Palotára kötött bérleti szerződése kapcsán indított. A jogvita az adófizetők milliárdjairól szól.","shortLead":"Nem bír el Nobilis Kristóf nagyvállalkozóval az Eximbank – sorozatosan bukik abban a perben, amit majdnem négy éve...","id":"20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e408864-58ea-4fc4-977c-af330dfef8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247d290c-d308-4559-b9b3-eaf892eebb8a","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Megint_pert_vesztett_az_Eximbank","timestamp":"2018. november. 28. 17:10","title":"Megint pert vesztett az Eximbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen naptejjel, zsebkendővel kedveskedik? Ha Ausztriában gondolkoznának síelési úti cél gyanánt, a Nockberge régióban „bérelhető” komornyikok jóvoltából mindez abszolút elérhető.","shortLead":"El tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, mikor síelés közben valaki egy pohár proseccóval lep meg minket, vagy éppen...","id":"feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d146f7b-4408-42a0-b7db-fbf132bb4a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1a6119-5953-43e0-9a26-036bc4f75a57","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20181126_Tetszene_ha_kedveben_jarna_egy_komornyik_Extra_sielmeny_a_telre","timestamp":"2018. november. 28. 07:30","title":"Tetszene, ha kedvében járna egy komornyik? Extra síélmény a télre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell házaspár legalábbis így határozott öt évvel ezelőtt.","shortLead":"Mihez kezd egy középosztálybeli amerikai pár, ha nyugdíjba megy? Eladja mindenét és világkörüli útra indul. A Campbell...","id":"20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2abc66-f313-4227-84af-3a2613e0d79b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27962c9-2933-4eaf-b82f-6abd6bd44eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181128_Felszamolt_mindent_es_felcsapott_nomad_vilagutazonak_a_nyugdijas_hazaspar","timestamp":"2018. november. 28. 11:35","title":"Felszámolt mindent és felcsapott nomád világutazónak a nyugdíjas házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac07a8-add7-4078-844c-833196b06ed2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárult a kommunista korszak ellenkultúráját vizsgáló, hároméves kutatóprogram, a COURAGE. A kutatást vezető MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja tizenöt ország kutatóit koordinálta, hogy létrejöjjön egy online adatbázis, amely a volt szocialista tömb alternatív kultúrájának mindeddig ismeretlen magán- és közgyűjteményeit teszi elérhetővé.\r

","shortLead":"Lezárult a kommunista korszak ellenkultúráját vizsgáló, hároméves kutatóprogram, a COURAGE. A kutatást vezető MTA...","id":"20181129_Igy_lazadtak_KeletEuropa_fiataljai__adatbazis_keszult_a_kommunista_ellenkulturakrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac07a8-add7-4078-844c-833196b06ed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819fe5ea-72f7-402a-8692-989ed81a1cea","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Igy_lazadtak_KeletEuropa_fiataljai__adatbazis_keszult_a_kommunista_ellenkulturakrol","timestamp":"2018. november. 29. 11:55","title":"Így lázadtak Kelet-Európa fiataljai – adatbázis készült a kommunista ellenkultúrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények eladására, akár lakottan is. A polgármester a vásárlásba belehajszolt eladósodottakkal néz farkasszemet, és kénytelen széttárni a karját az igénylők előtt is, mert lakás, az nincs.","shortLead":"Alig van már bérlakás Hódmezővásárhelyen, mert még Márki-Zay Péter megválasztása előtt kampány indult a bérlemények...","id":"20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0966d70f-a098-4fe1-ad82-c4c4985d3605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28ca4ba3-6cd8-4e40-89a4-92cb82a201ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_marki_zay_peter_berlakasok_hodmezovasarhely","timestamp":"2018. november. 28. 06:30","title":"Újabb csontváz borult Márki-Zay Péterre az előző városvezetés szekrényéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült Államokba, de azt nem mondták el, hogy melyik országba küldték őket.","shortLead":"Repülővel vitte el a mexikói rendőrség azt a 105 embert, aki vállalta, hogy hazatér, és nem próbál átjutni az Egyesült...","id":"20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65152512-22e4-4414-a3bb-29b8efdf21bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4afeec95-b36b-4880-9767-9e3ab8708379","keywords":null,"link":"/vilag/20181128_Feladta_a_migranskaravan_105_tagja_inkabb_hazamentek","timestamp":"2018. november. 28. 19:34","title":"Feladta a migránskaraván 105 tagja, inkább hazamentek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]