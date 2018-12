Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja működését, de még kérdés, hol és hogyan.","shortLead":"Mindenkit sértetlenül kimenekítettek a bántalmazott anyákat és gyerekeket elszállásoló otthonból. Az otthon folytatja...","id":"20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc5adcf6-d232-45b4-a131-ff449eb0bf61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c3f501-271a-4594-a86c-cef82624740a","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Leegett_egy_Somogy_megyei_anyaotthon","timestamp":"2018. december. 01. 17:48","title":"Leégett egy bántalmazott anyákat elszállásoló otthon Somogy megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","shortLead":"Az üzemanyagárak ellen tüntetnek országszerte, Párizsban a rendőrök ritkán tapasztalt tüntetői erőszakról számolnak be.","id":"20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=339457bb-bf03-4114-8b60-f588418e8280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da2dbd7-e298-491a-9447-e5ee9dd478f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181201_Rendorokkel_csaptak_osze_a_tuntetok_Parizsban__mar_122en_orizetben","timestamp":"2018. december. 01. 17:22","title":"Rendőrökkel csaptak ösze a tüntetők Párizsban - már 122-en őrizetben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","shortLead":"Egyelőre nincsenek információk sérültekről, vagy halottakról.","id":"20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78727d62-dd15-4043-b93a-406beb23b205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"218d110d-db4d-485e-aae6-7341ca8cea4e","keywords":null,"link":"/vilag/20181130_7es_erossegu_foldrenges_razta_meg_Alaszkat","timestamp":"2018. november. 30. 20:57","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg Alaszkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró azonban még nem a régi orosz négykerekes utódja. ","shortLead":"Ha Lada és terepjáró, akkor mindenkinek kapásból a Niva jut eszébe, ez a most bejelentett új Lada divatterepjáró...","id":"20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbdd3d41-95ff-40ed-9ef1-a0f170c158b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f6c6725-480f-4d47-a730-dae1c35a2070","keywords":null,"link":"/cegauto/20181202_olcsobb_es_kenyelmesebb_lett_a_lada_uj_divatterepjaroja","timestamp":"2018. december. 02. 08:21","title":"Olcsóbb és kényelmesebb lett a Lada új divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","shortLead":"De idénre még nem, csak január elsejétől érvényes – erre érdemes figyelni.","id":"20181130_autopalyamatrica_2019","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=593968e9-5518-46f8-97fa-85c765738a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92e33987-5591-4b96-9253-93abcf790773","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autopalyamatrica_2019","timestamp":"2018. november. 30. 10:27","title":"Holnaptól már lehet venni új éves e-matricát, ami 13 hónapra jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","shortLead":"Beindult a téli szezon mindenhol. Van, aki mázlista egy necces helyzetben. ","id":"20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a88bde-84e6-4723-b747-72293d79a753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a3785e-d966-4578-b4f3-9ab0fdbc651f","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_autos_video_kozlekedes_vezetes","timestamp":"2018. december. 01. 04:09","title":"Videó: Felült a jeges ringlispílre ez a sofőr az autópályán és csak várta végét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078fc9e2-91e9-4239-bbfa-d85c570e7721","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A stuttgarti gyártó apró finomításokat hajtott végre kupé sportkocsiján, melyből többek közt egy pályahasználatra szánt új változat is érkezett.","shortLead":"A stuttgarti gyártó apró finomításokat hajtott végre kupé sportkocsiján, melyből többek közt egy pályahasználatra szánt...","id":"20181201_ordito_v8as_itt_a_megujitott_mercedesamg_gt_sportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=078fc9e2-91e9-4239-bbfa-d85c570e7721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff31811-b8f2-4054-b818-a33cbbd10789","keywords":null,"link":"/cegauto/20181201_ordito_v8as_itt_a_megujitott_mercedesamg_gt_sportkocsi","timestamp":"2018. december. 01. 13:21","title":"Ordító V8-as: itt a megújított Mercedes-AMG GT sportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","shortLead":"A feltörekvő kis gyártótól érkező divatterepjáróba egy igen nagy kapacitású akkumulátor került.","id":"20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdea4b8d-2d93-4fed-8c66-4488deb0e03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b6033f-9abe-41ba-ad82-b9ecf13969ad","keywords":null,"link":"/cegauto/20181130_650_kilometeres_hatotavval_hodit_ez_az_uj_7_szemelyes_villanyterepjaro","timestamp":"2018. november. 30. 11:21","title":"650 kilométeres hatótávval hódít ez az új 7 személyes villanyterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]