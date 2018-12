Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","shortLead":"A török államfő azt ígérte, országa a végére fog járni az esetnek, ha szükséges, az ügyet az ENSZ elé viszik. ","id":"20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b1b7199-12ff-4fbf-90dc-7a758a2f1105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58987fae-8e78-48da-896d-e292a99e5bf2","keywords":null,"link":"/vilag/20181203_Erdogan_egy_muanyag_zacskoval_fojtottak_meg_az_ujsagirot","timestamp":"2018. december. 03. 21:18","title":"Erdogan: egy műanyag zacskóval fojtották meg Hasogdzsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort kapott.","shortLead":"Az egyedi vonalvezetésű crossover harmadik generációjának elektromos változata egy 64 kWh kapacitású akkumulátort...","id":"20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36db49f8-c068-4541-a6a8-94b9f8f07b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb44b7a-f194-4228-a13b-d85e61669bd0","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_480_kilometer_egy_toltessel_itt_az_uj_kia_soul_villanyauto","timestamp":"2018. december. 04. 08:21","title":"480 kilométer egy töltéssel: itt az új Kia Soul villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","shortLead":"Az atomerőmű személyzete, a rendőrség és más rendvédelmi szervek is részt vesznek az akcióban, amire a héten kerül sor.","id":"20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43c1f958-c4c7-46af-bd7c-aeffe735000e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b950b3ae-4ba3-4e10-a8a9-166d6c673d42","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Vedelmi_gyakorlatot_tartanak_a_Paksi_Atomeromuben","timestamp":"2018. december. 04. 08:55","title":"Védelmi gyakorlatot tartanak a Paksi Atomerőműben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","shortLead":"A baleset miatt Komárom közelében lezárták a sztráda főváros felé vezető oldalát.\r

","id":"20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"120dd01e-d6bd-4df2-8ee4-4e2377198ead","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_busz_kamion_baleset_m1es_autopalya","timestamp":"2018. december. 03. 05:10","title":"Utasokkal teli busz és kamion ütközött az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","shortLead":"A Pulitzer-díjas történésznek is megvan a véleménye arról, hogy Bécsbe költözik a CEU.","id":"20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09af31f7-1673-402c-8e16-80fa1aa5783b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f4def8-15fc-4294-8d70-3e5322c7fa3c","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Applebaum_Magyarorszagon_megszunt_az_akademiai_szabadsag","timestamp":"2018. december. 03. 14:04","title":"Applebaum: Magyarországon megszűnt az akadémiai szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","shortLead":"A CEU vezetése bejelentette az egyetem távozását, Orbán kitart saját álláspontja mellett.","id":"20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a57868-1077-45e0-b4ca-2001f9317728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4a801b-46ed-4e6d-b117-1cea7d0a64c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Orban_szerint_tovabbra_is_bloff_a_CEU_tavozasa","timestamp":"2018. december. 03. 16:53","title":"Orbán szerint továbbra is blöff a CEU távozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","shortLead":"Az izraeli rendőrség azt javasolja, vádolják meg Benjamin Netanjahu miniszterelnököt.","id":"20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6c62aa4-eb2a-442a-adbb-329447e35d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4263a1c-5c7e-4a17-b6d6-e26baeac4e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Vad_ala_helyezhetik_Orban_baratjat","timestamp":"2018. december. 02. 10:42","title":"Vád alá helyezhetik Orbán izraeli barátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","shortLead":"A fejlesztők a mesterséges intelligenciát hívták segítségül, hogy megkönnyítsék a hallássérült emberek életét.","id":"20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31c225de-4d05-46e1-83c7-fb651e3b2cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf232c3-789a-4edc-9305-301272eadfb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_skype_videochat_valos_ideju_feliratozas","timestamp":"2018. december. 04. 09:33","title":"Jön egy új funkció a Skype-ba, sokak életét könnyíti majd meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]