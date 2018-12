Szombaton karambolozott Curtis, és a balesetben ő is megsérült, elmondása szerint "szétfejelte a szélvédőt". A Ripost most azt írja, hogy valószínűleg Curtisék is tehetnek az ütközésről, a rapper menyasszonyát mintavételre kötelezték. Megszólalt a másik autó sofőrje is.