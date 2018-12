Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","shortLead":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","id":"20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1e62f-5af7-4457-a273-b86b4bf2241f","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","timestamp":"2018. december. 04. 08:32","title":"Kirakják a buszokat a Batthyány térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","shortLead":"Közös beadványban fordultak emiatt az országgyűlés igazságügyi bizottságához. ","id":"20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5988812-932e-477c-ac5c-019e434d8c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f866d3a-3f3a-43c5-afd3-ef9a1b154f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Lezsak_nelkul_folytatna_a_rabszolgatorveny_rovidre_zart_vitajat_az_ellenzek","timestamp":"2018. december. 05. 06:00","title":"Lezsák nélkül folytatná a rabszolgatörvény rövidre zárt vitáját az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves termékeket, házilag termelt, előállított élelmiszereket. Az Adózóna azt nézte át, milyen adózási előírásokra ügyeljenek ők.","shortLead":"A hivatásos kereskedők mellett, helypénz ellenében bárki árusíthat saját készítésű ajándéktárgyakat, kézműves...","id":"20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f63ca1-891d-43af-8d8a-956c6bd6e30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"792fd339-a9c6-486a-9e30-019fd3883a8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181204_A_karacsonyi_vasarok_eladoira_is_raszallhat_a_NAV_ha_nem_vigyaznak","timestamp":"2018. december. 04. 16:12","title":"A karácsonyi vásárok eladóira is rászállhat a NAV, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei a Bács-Kiskun megyei Tázláron egy sertéstartó gazdaságban.","shortLead":"Jelentős mennyiségű, takarmányozásra szánt kacsatetemet találtak a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih...","id":"20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a641aac3-55f1-44b9-ba49-3f3884a6bb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39a59cb-87b8-4452-9921-d0306f0715dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_kacsa_diszno_nebih_gazdasag","timestamp":"2018. december. 04. 10:50","title":"Gusztustalan gazdaság: kacsatetemeket etettek fel a disznókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","shortLead":"Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e.","id":"20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b2fdd4-2570-4909-8f34-6b8ebacfcd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_sargamellenyes_tuntetes_targyalas_Emmanuel_Macron_Edouard_Philippe_halalos_fenyegetes","timestamp":"2018. december. 04. 08:29","title":"Halálos fenyegetést kaptak, mégsem tárgyalnak a francia miniszterelnökkel a sárga mellényesek vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk kell.","shortLead":"Teljesen biztos, hogy az ikonikus sportkocsi alternatív hajtáslánccal is elérhető lesz, de erre néhány évet még várnunk...","id":"20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b801588-7626-443a-8082-8bc8635c04d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5001bc-df2d-4885-a098-97db73c327d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_szentsegsertes_vagy_sem_de_jon_az_elso_hibrid_porsche_911_zold_rendszam","timestamp":"2018. december. 04. 11:21","title":"Szentségsértés vagy sem, de jön az első hibrid Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és hógolyókat dobálni. A kilenc éves Dane Best megelégelte, hogy nem játszhat a barátaival a hóban, a városi tanácshoz fordult.","shortLead":"Egy coloradói, alig négyezer lelkes településen nagyon régóta érvényben volt a szabályozás, miszerint tilos köveket és...","id":"20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a6de12d-1b43-4448-9b3b-f7ac82139798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39543e6a-8125-46a3-b11a-949ba1a6b263","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Ebbol_a_gyerekbol_meg_politikus_lesz_9_evesen_eltoroltette_a_hogolyozasi_tilalmat_Coloradoban","timestamp":"2018. december. 04. 20:40","title":"Ebből a gyerekből még politikus lesz: 9 évesen eltöröltette a hógolyózási tilalmat Coloradóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ifjabb H. Dezsőt 17 évre ítélték, ő volt az olaszliszkai tragédia elsőrendű vádlottja. Nemrég ötmilliós sérelemdíjat ítéltek meg neki.","shortLead":"Ifjabb H. Dezsőt 17 évre ítélték, ő volt az olaszliszkai tragédia elsőrendű vádlottja. Nemrég ötmilliós sérelemdíjat...","id":"20181205_Szogi_Lajos_csaladja_kaphatja_az_olaszliszkai_lincselo_millios_serelemdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0e2156-db99-4518-9a7e-82f0e7ad248c","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Szogi_Lajos_csaladja_kaphatja_az_olaszliszkai_lincselo_millios_serelemdijat","timestamp":"2018. december. 05. 12:36","title":"Szögi Lajos családja kaphatja az olaszliszkai lincselő milliós sérelemdíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]