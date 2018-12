Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Stipe és Radojka Modric nagyon büszkék fiukra, aki édesapja szerint egy igazi zseni. Így reagáltak Modric szülei, mikor megtudták, hogy fiuk nyerte az Aranylabdát 250 euró, vagyis 222 font jár minden olyan légi utasnak, akit érvényes jeggyel a földön a hagyott a légitársaság anélkül, hogy erről előzetesen értesítette volna. Ezt az uniós jogszabályt idézte a brit Polgári Légiforgalmi Hivatal, amely jogi szankciókkal fenyegette meg a Ryanairt, amely 100 ezer brit utast hagyott a repülőtéren kompenzáció nélkül a nyári sztrájkok idején. A Ryanair ráfizethet arra, hogy nem fizetett kárpótlást a kimaradt járatokért a brit utasoknak Még a burkolatot is megpróbálják visszaszerezni. Harmadszor lőtte fel a SpaceX ugyanazt a rakétát A volt köznevelési államtitkár "emberileg" megérti az egyetem vezetőinek elkeseredettségét. Hoffmann Rózsa a CEU-ról: eddig is jártak magyar fiatalok bécsi egyetemekre Kedden egyeztettek volna, de a találkozó elmarad, egyelőre nem tudni, bepótolják-e. Halálos fenyegetést kaptak, mégsem tárgyalnak a francia miniszterelnökkel a sárga mellényesek vezetői Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el hackerek a felhasználók adatait. Feltörték a Quora szervereit, 100 millió felhasználó adatait lopták el derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el hackerek a felhasználók adatait.","shortLead":"Néhány napon belül már a második olyan kibertámadásra derült fény, ahol százmilliós nagyságrendben lophatták el...","id":"20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91420fa-16a9-46c6-b777-a7cf8fed2982&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33769307-76ed-475d-b43b-31f65f7e3f69","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_Szazmillios_hackeles_a_Quoranal","timestamp":"2018. december. 04. 08:59","title":"Feltörték a Quora szervereit, 100 millió felhasználó adatait lopták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075b147d-b64c-4194-b608-8d2df0cbe6f7","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora bizonytalanság az energiaiparban, mint most, amikor történetének egyik legnagyobb átalakulásán megy keresztül. Ennyit a versenyhatósági vizsgálatról. Nemzetstratégiai jelentőségűvé tette a kormány a fideszes médiabirodalmat