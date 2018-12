Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő szolgáltatáson keresztül.","shortLead":"Az 5G-s okostelefon képességeinek demonstrálására sikeres 5G videohívást bonyolított az Oppo a WeChat üzenetküldő...","id":"20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f344ff5e-3aef-4295-8433-c9ce38c36e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c615eb46-5b13-47d6-b27a-4fb2a1ad31f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_oppo_sikeres_5g_videohivas_wechaten","timestamp":"2018. december. 04. 17:03","title":"Az Oppo ujja már a ravaszon van, demonstrálták is az 5G-s hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","shortLead":"Javított a magyar ipar a szeptemberi mélypont után, 3,3 százalékos növekedést mért a KSH.","id":"20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17ad02bc-4959-4610-9baa-d5cead4da87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4487d27-47bd-4642-ba60-443a9176512d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Magara_talalt_a_magyar_autogyartas_ujra_javul_az_ipar_helyzete","timestamp":"2018. december. 06. 09:37","title":"Magára talált a magyar autógyártás, újra javul az ipar helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","shortLead":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","id":"20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3dfef8-7649-401c-bbe7-f1ba3582b1f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:22","title":"Fotókon a Nagyvárad téri 10 autós karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak. Az abszolút befutó nem is lehetett volna más, mint a nagy sikerű PUBG.","shortLead":"Több kategória alapján állította össze idei toplistáját a Google, amelyen az esztendő legjobb alkalmazásai sorakoznak...","id":"20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccc05f6e-97e3-4f07-9a54-9cc7a84aa014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca337ed-2d99-416d-8b00-081c3aefd055","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_play_aruhaz_2018_legjobb_androidos_alkalmazasai_pubg","timestamp":"2018. december. 05. 19:33","title":"Letöltötte valamelyiket? Itt vannak 2018 legjobb androidos alkalmazásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták rabszolgának.","shortLead":"A hódítás drámai változásokat hozott a városban: az arany tulajdonosát valószínűleg szintén megölték vagy eladták...","id":"20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3efa65-b335-40db-96c6-28cad1e13991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1ea352f-c209-4c50-b027-248777e75e7e","keywords":null,"link":"/kultura/20181204_A_keresztes_hoditok_elol_rejtettek_egy_izraeli_kutba_a_ritka_aranykincseket","timestamp":"2018. december. 04. 11:55","title":"A keresztes hódítók elől rejtették egy izraeli kútba a ritka aranykincseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","shortLead":"Szabó Zsolt nem volt szégyellős, kivette a Mikulás kezéből az ajándékokat, hogy ő adhassa át a beteg gyerekeknek.","id":"20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff11053c-520d-403e-8a6c-63fcdd6c0ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ff834a-ebec-4fcc-9374-56e5e612a679","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Hatterbe_szoritotta_a_Mikulast_a_fideszes_kepviselo_a_hatvani_korhaz_gyerekosztalyan","timestamp":"2018. december. 05. 17:28","title":"Háttérbe szorította a Mikulást a fideszes képviselő a hatvani kórház gyerekosztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","shortLead":"Jövőre ugyanis az okmányra is szükség lesz az engedély kiváltásához – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.","id":"20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499a3a88-eee5-490a-b161-080cffb1d695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb32b547-16da-4ce1-ae6b-2beb11136357","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_adoigazolvany_nav_horgaszengedely_horgaszok","timestamp":"2018. december. 04. 14:22","title":"Nincs adóigazolványa? Ugorhat a jövő évi horgászengedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b842d87-e01a-4f97-9314-6649b318793b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Se állati szőrt, se egzotikus állatok bőrét nem használja fel ezentúl kollekciói elkészítéséhez a Chanel. ","shortLead":"Se állati szőrt, se egzotikus állatok bőrét nem használja fel ezentúl kollekciói elkészítéséhez a Chanel. ","id":"20181204_Nagy_valtozas_jon_a_Chanelnel_tiltolistara_teszik_az_egzotikus_allatok_boret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b842d87-e01a-4f97-9314-6649b318793b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f1d87-34e3-494e-baa0-f2f25002ad65","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Nagy_valtozas_jon_a_Chanelnel_tiltolistara_teszik_az_egzotikus_allatok_boret","timestamp":"2018. december. 04. 15:32","title":"Nagy változás jön a Chanelnél, tiltólistára teszik az egzotikus állatok bőrét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]