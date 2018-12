Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának, ehelyett viszont a vízbe zuhant.","shortLead":"Az eredeti tervek szerint a Capa Canaveral bázis egyik pontján kellett volna landolnia a Falcon 9-es rakétának...","id":"20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421ba7a8-7898-40fa-ba7e-02db3e0e3b06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faf57bf5-9f2f-49de-9973-623d0cf27f88","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_space_x_falcon_9_raketa_baleset_atlanti_ocean","timestamp":"2018. december. 06. 12:33","title":"Videó: Baleset történt, az Atlanti-óceánba zuhant a SpaceX rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","shortLead":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","id":"20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e628e3b9-2df1-4e0b-aa23-81ce5cb7fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","timestamp":"2018. december. 05. 16:50","title":"Átlátszó: Ismét Belgrádban járt az Orbánt is reptető luxusgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gyászol a Lokomotiv Moszkva, meghalt a klub U21-es focicsapatában játszó 18 éves középpályás, Alekszej Lomakin.","shortLead":"Gyászol a Lokomotiv Moszkva, meghalt a klub U21-es focicsapatában játszó 18 éves középpályás, Alekszej Lomakin.","id":"20181205_Halalra_fagyott_egy_18_eves_focista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd2a356-0020-4a84-a322-a3453e734006","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Halalra_fagyott_egy_18_eves_focista","timestamp":"2018. december. 05. 16:22","title":"Halálra fagyott egy 18 éves orosz focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló jelek után kutat, ez azonban nem szerencsés, mert a magasabb fejlettségi szintű nyomokat így nem biztos, hogy érzékeljük.","shortLead":"A NASA-nak dolgozó Ames Research Center egy asztrofizikusa szerint a tudomány ma a modern emberi technológiához hasonló...","id":"20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64faa825-f904-4eb6-a795-423d41524f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945f1f4-5497-4471-bf70-e15ddcbb4c9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_nasa_seti_radioteleszkop_foldonkivuliek_silviano_p_colombano","timestamp":"2018. december. 05. 09:33","title":"Egy NASA-tudós szerint nem kizárt, hogy az idegenek már meglátogatták a Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati rádió és televízió. A riportban azt vizsgálják, hogy a látszólag semmiféle káros kibocsátást, zajt nem produkáló, modern elektromos autók valóban olyan környezetbarátok-e, mint ahogy azt a közvélemény többsége véli. ","shortLead":" Politikai szempontból kényes pillanatban tett közzé egy alapos elemző anyagot a FranceInfo, a francia közszolgálati...","id":"20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f0d4e85-c9ef-47ee-ba44-e1802123e701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3c1915-ab56-40cd-81f7-a260390585ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Feldultak_Parizst_a_sargamellenyesek_ideje_higgadtan_ervelni","timestamp":"2018. december. 06. 09:35","title":"Feldúlták Párizst a sárgamellényesek, ideje higgadtan érvelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Összeült az MLSZ Fegyelmi Bizottsága és kiszórtak néhány büntetést, lesújtottak több NB I.-es és NB II.-es klubra is.","shortLead":"Összeült az MLSZ Fegyelmi Bizottsága és kiszórtak néhány büntetést, lesújtottak több NB I.-es és NB II.-es klubra is.","id":"20181205_Szidtak_a_Felcsutot_a_szurkolok_bezartak_a_Kisvarda_egyik_szektorat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83e1d8f1-9565-43d2-8c60-cf206c78ecd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b6e251-bd19-4d4d-80d7-be9733eafcd6","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Szidtak_a_Felcsutot_a_szurkolok_bezartak_a_Kisvarda_egyik_szektorat","timestamp":"2018. december. 05. 11:21","title":"Szidták a Felcsútot a szurkolók, bezárták a Kisvárda egyik szektorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár, hallgassák ki Kósa Lajost tanúként.","shortLead":"A hétvégén pedig egész napos házkutatást tartottak mindhárom gyerekének otthonában. Sz. Gáborné ügyvédje arra vár...","id":"20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1668ba0f-cacc-4f3b-9806-1a66acd9c0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3958234-af6d-459b-8992-c53074ab774f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Zaroltak_a_csengeri_orokosno_vagyonat","timestamp":"2018. december. 05. 11:32","title":"Zárolták a csengeri örökösnő vagyonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Michelle Obamából igazi rocksztárt csináltak a nosztalgiázó amerikaiak, akik leginkább azt szerették volna, ha a volt first lady elnökként tér vissza. Most azonban úgy tűnik, hogy elsősorban önmagaként tér vissza, mégpedig egy memoárral, amely mától magyarul is olvasható. ","shortLead":"Michelle Obamából igazi rocksztárt csináltak a nosztalgiázó amerikaiak, akik leginkább azt szerették volna, ha a volt...","id":"20181206_Michelle_Obama_Igy_lettem_Ha_valamiben_az_elso_vagy_nem_hibazhatsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=852a0190-f614-4588-932a-41eba2f0f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6018df-4f8a-4870-988d-c6551d37f9cb","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Michelle_Obama_Igy_lettem_Ha_valamiben_az_elso_vagy_nem_hibazhatsz","timestamp":"2018. december. 06. 17:00","title":"Michelle Obama megtanulta a leckét: ha valamiben az első vagy, nem hibázhatsz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]