[{"available":true,"c_guid":"5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrakiadást jelent az önkormányzatnak a közmunkások hiánya.","shortLead":"Extrakiadást jelent az önkormányzatnak a közmunkások hiánya.","id":"20181206_Felcsuton_elfogytak_a_kozmunkasok_de_ez_milliokba_kerul_az_onkormanyzatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c846443-1006-47cc-add5-423f5cc1169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7acb1d-004b-4d41-89ec-8fad6b1e779e","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Felcsuton_elfogytak_a_kozmunkasok_de_ez_milliokba_kerul_az_onkormanyzatnak","timestamp":"2018. december. 06. 14:41","title":"Felcsúton elfogytak a közmunkások, de ez milliókba kerül az önkormányzatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra hívott, és kirándulásaim alkalmával igyekeztem bejárni a sziget zegzugos csodavilágát. Az elementáris erőkkel ható, önálló identitással rendelkező sziget és a hangulatváltozásairól híres, kiszámíthatatlan időjárása viszont rendesen próbára teszi az embert. Itt garantáltan, pillanatok alatt komfortzónán kívül találhatjuk magunkat. De a sokszor, minden képzeletemet felülmúló látványok, melyek olykor nagy találkozásokkal is társultak, gyorsan kárpótoltak az esetlegesen elszenvedett kellemetlenségekért…\" – Darab Zsuzsa izlandi fotóiból válogattunk. \r

","shortLead":"\"Kicsivel több, mint 2 éve már, hogy elkezdődött életem izlandi fejezete. Kalandvágyam, minden szabadidőmben útra...","id":"20181206_izland_nagyitas_galeria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac976410-3472-4b75-8c0d-46cc2d93cb34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fccf03d-ce58-4955-a0ee-006b2ab9282b","keywords":null,"link":"/nagyitas/20181206_izland_nagyitas_galeria","timestamp":"2018. december. 06. 18:42","title":"A csodavilág, ahol garantált, hogy komfortzónán kívül találjuk magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek kinyilvánításakor. ","shortLead":"Közben hét szakszervezet elítélte az erőszak minden formáját a sárgamellényes mozgalom követeléseinek...","id":"20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a0a427-f0a4-4d01-b009-586a20ac2dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c4a5266-16e1-4e3a-a155-e9ea03061def","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Francia_krizis_a_baloldal_kormanyt_buktatna","timestamp":"2018. december. 06. 12:22","title":"Francia krízis: a baloldal kormányt buktatna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi valószínűleg a rácsok mögül fog követni.","shortLead":"Eddig betörés és rablás miatt ült, de hamarosan kezdődik az eljárás a soroksári futónő ügyében, amit a férfi...","id":"20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2a5857-2f6f-4708-aae4-61f2f59d2ad4","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Kiengedtek_a_bortonbol_a_soroksari_gyilkossag_gyanusitottjat_de_rogton_el_is_fogtak","timestamp":"2018. december. 07. 10:14","title":"Kiengedték a börtönből a soroksári gyilkosság gyanúsítottját, de rögtön el is fogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap ellen, hogy felelős cégek ne hirdessenek náluk.","shortLead":"Míg nálunk közpénzből virágoznak a rasszista oldalak, Szlovéniában hamar kampány indult a Nova24Tv és a Demokracija lap...","id":"20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b674154-afa4-4a72-b04a-1d40ebb5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Annyira_rasszistak_Habonyek_szloveniai_mediumai_hogy_tarsadalmi_osszefogas_indult_ellenuk","timestamp":"2018. december. 05. 17:54","title":"Annyira rasszisták Habonyék szlovéniai médiumai, hogy társadalmi összefogás indult ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","shortLead":"Jóváhagyta az Európai Parlament.","id":"20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f73656d4-2745-44b4-9521-6c7cf745b0d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de0b965d-73c2-49dd-b5bd-ae317665b2fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Nagy_nehezen_de_megszuletett_a_jovo_evi_EUkoltsegvetes","timestamp":"2018. december. 05. 17:06","title":"Nagy nehezen, de megszületett a jövő évi EU-költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","shortLead":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","id":"20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdd645-8193-4bac-86a0-566264a036ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","timestamp":"2018. december. 05. 19:29","title":"Elbúcsúztatták George H. W. Busht Washingtonban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Radnóti Miklós minden piszkozatát megsemmisítette, ezért is jelentős, hogy egy utolsó pillanatban módosított vers egy olyan sora került elő, ami némi bepillantást adhat az alkotói folyamatba.","shortLead":"Radnóti Miklós minden piszkozatát megsemmisítette, ezért is jelentős, hogy egy utolsó pillanatban módosított vers...","id":"20181206_Eddig_ismeretlen_Radnotiverssort_arvereznek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0401d0c7-8376-4a10-a262-b5d0a095e1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"425b42a3-bd13-4b3b-ba8a-d380b86d635f","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Eddig_ismeretlen_Radnotiverssort_arvereznek_el","timestamp":"2018. december. 06. 17:56","title":"Eddig ismeretlen Radnóti-verssort árvereznek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]