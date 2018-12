Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba juttatnia.","shortLead":"A környezettudatos japán járgány tulajdonosának a jelek szerint egyszerre meglehetősen nagy szállítmányt kellett célba...","id":"20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661c23d7-fc74-4c78-aa1c-a79c58cd9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e083697d-1055-4910-b585-ff87a491102b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_a_nap_fotoja_toyota_priust_eddig_meg_nem_lattunk_ennyire_megpakolva","timestamp":"2018. december. 07. 06:41","title":"A nap fotója: Toyota Priust eddig még nem láttunk ennyire megpakolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","shortLead":"Az ingyenesség vonatokra, buszokra, villamosokra vonatkozik, az egész ország területén, legkésőbb 2020 elejétől. ","id":"20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=baf61e37-4c5d-4f6e-be0a-841b866157e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc0b0c8a-1037-4b1f-b7bb-3386fa8c3844","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Felallt_az_uj_kormany_Luxemburgban_es_maris_kitalaltak_valamit_ingyenes_lesz_a_tomegkozledes","timestamp":"2018. december. 06. 17:45","title":"Felállt az új kormány Luxemburgban és máris kitaláltak valamit: ingyenes lesz a tömegközledés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","shortLead":"Órákig eltartott a helyszínelés az Üllői úton.","id":"20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d62beab-410a-4509-a91f-2d85382ab6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3dfef8-7649-401c-bbe7-f1ba3582b1f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181205_nagyvarad_ter_karambol_10_auto_foto","timestamp":"2018. december. 05. 15:22","title":"Fotókon a Nagyvárad téri 10 autós karambol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek az élővilág pusztulásának megelőzésére.","shortLead":"A klímaváltozás és a káros emberi beavatkozások vízminőségre gyakorolt hatását vizsgálják, megoldásokat keresnek...","id":"20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f55eb79-32af-4e5b-8bbe-6964a86ad5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504431d1-9820-4ac7-85b9-0bb68dea8c9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_Vilagszinten_egyedulallo_kutatast_kezdenek_a_Balaton_vizeben","timestamp":"2018. december. 05. 18:48","title":"Hogyan hat a klímaváltozás a vízminőségre? - kutatást folytatnak a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b04488-3f14-48e1-b8ff-ff9ad5aec295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató szerint minden adományra szükség van, mert az elhasználódott eszközök lecserélése sokszor szinte lehetetlen feladat.","shortLead":"Az igazgató szerint minden adományra szükség van, mert az elhasználódott eszközök lecserélése sokszor szinte lehetetlen...","id":"20181206_Korhazi_agyra_gyujt_a_Bethesda_korhaznak_egy_beteg_kisfiu_edesanyja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d9b04488-3f14-48e1-b8ff-ff9ad5aec295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c4a41c-14bd-42a9-88e1-0ab6018a00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Korhazi_agyra_gyujt_a_Bethesda_korhaznak_egy_beteg_kisfiu_edesanyja","timestamp":"2018. december. 06. 20:10","title":"Kórházi ágyra gyűjt a Bethesda kórháznak egy beteg kisfiú édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","shortLead":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","id":"20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdd645-8193-4bac-86a0-566264a036ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","timestamp":"2018. december. 05. 19:29","title":"Elbúcsúztatták George H. W. Busht Washingtonban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos „karácsonyi” fogyasztási hitelnél, a változó kamatozású fogyasztási hiteleknél pedig a kamatváltozás kockázatára is figyelni kell. A MNB szerint az összes fogyasztásihitel-adós közel fele a potenciális pénzügyi sokknak leginkább kitett, az átlagosnál lényegesen alacsonyabb jövedelemű rétegből kerül ki. ","shortLead":"Akár 45 ezer forintnyi eltérés is lehet a visszafizetendő tartozásnál egy egyéves futamidejű, 200 ezer forintos...","id":"20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a74acfcb-5725-4267-9f79-edb1b5ba648b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef34ddb-14a4-4207-8064-96a359a0eed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Akar_7_eves_aruhitelbe_is_belemennek_a_hitelzsonglorok","timestamp":"2018. december. 05. 13:34","title":"Karácsonyi hitelzsonglőrök: akár 7 éves áruhitelt is bevállalnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","shortLead":"Ha mostanában evett, vagy enni készül, óvatosan olvasson tovább.","id":"20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8d05f04-44e6-41a5-b1a6-875a44a02b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6adf56-c0f7-4eec-aa85-c47397a92af0","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Mit_keres_egy_angolna_egy_foka_orraban","timestamp":"2018. december. 06. 08:42","title":"Mit keres egy angolna egy fóka orrában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]