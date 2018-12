Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A kormány a tűzzel játszik- ezt nyilatkozta a liberális Le Monde-nak a baloldali CGT szakszervezet vezetője a sárgamellényesek mozgalmáról, amely minden korábbinál nagyobb tiltakozó akciót hirdetett meg a hétvégére.","shortLead":"A kormány a tűzzel játszik- ezt nyilatkozta a liberális Le Monde-nak a baloldali CGT szakszervezet vezetője...","id":"20181207_Kicsinalhatjak_Macront_a_sargamellenyesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f5b5a5-521c-45b6-873f-151547dc188b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181207_Kicsinalhatjak_Macront_a_sargamellenyesek","timestamp":"2018. december. 07. 11:58","title":"Kicsinálhatják Macront a sárgamellényesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a fizetés még nem minden.","shortLead":"És a fizetés még nem minden.","id":"20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8ea003b-7ada-41b7-8d0b-fb4db220c2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0db733eb-e0fc-4b2c-9917-43ccb02f035b","keywords":null,"link":"/kkv/20181207_Kiderult_mennyit_keres_egy_reszmunkaidos_boltos_az_Aldinal","timestamp":"2018. december. 07. 14:54","title":"Kiderült, mennyit keres egy részmunkaidős boltos az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel a rendelés leadás után képesek kiszállítani.","shortLead":"A Wing névre hallgató, csomagszállításra alkalmas drónok a Google szerint egy 1,5 kilogrammos csomagot percekkel...","id":"20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adff1821-c594-4438-916e-59807f3a3541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93823fb1-d62f-46ae-a6aa-30993b74dc3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_google_alphabet_wing_dron_csomagszallitas_europa","timestamp":"2018. december. 06. 20:33","title":"Európában fogja tesztelni repülő \"postásait\" a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók függetlenségével kapcsolatos része miatt. ","shortLead":"A jogalkotási törvény november végi módosítását küldte vissza megfontolásra az államfő, de nem annak a bírók...","id":"20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bebfc30f-24aa-42cb-979a-cad6ede0fc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874c6811-c7f0-46ca-985b-d6c3faa7dc96","keywords":null,"link":"/itthon/20181207_Ader_visszakuldott_egy_torvenyt_amely_a_birok_fuggetlensegevel_kapcsolatos","timestamp":"2018. december. 07. 15:43","title":"Áder visszaküldött egy törvényt, de csak egy jogi probléma miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket a Földközi-tengerből.","shortLead":"A civil szervezetek szerint egyes európai országok „rágalomhadjárata” miatt nem tudják tovább menteni a menekülteket...","id":"20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c4160a-7287-448e-bc2d-8da5f1477a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_Kenytelen_volt_felhagyni_tevekenysegevel_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. december. 07. 07:35","title":"Kénytelen volt felhagyni tevékenységével az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","shortLead":"Az egyik gép véletlenül kilyukasztotta a csomagolást.","id":"20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9df248-38fd-4724-a2be-f7397307306c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9b6f6f-792d-451a-ab1f-1a1959804ad2","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_Kiszorodott_medveriaszto_miatt_kellett_korhazba_vinni_az_Amazon_dolgozoit","timestamp":"2018. december. 06. 22:00","title":"Kiszóródott medveriasztó miatt kellett kórházba vinni az Amazon dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka új kompakt autója, többek közt a Volkswagen Golf ellenfele lesz.","shortLead":"A cseh márka új kompakt autója, többek közt a Volkswagen Golf ellenfele lesz.","id":"20181207_Megvolt_a_vilagpremier_itt_a_Skoda_Scala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2378f02-6d83-44eb-98e6-d67818e64dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88bb82eb-24e4-4afd-af87-e270f3532c7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181207_Megvolt_a_vilagpremier_itt_a_Skoda_Scala","timestamp":"2018. december. 07. 08:40","title":"Itt az autó, ami itthon is arathat: bemutatkozott a Skoda Scala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek az ilyesmire gerjedő sörisszák, hogy ilyen tájt is számíthatnak újdonságra. A napokban debütált új csatosokat akár a Mikulás is hozhatta volna nekik.\r

\r

","shortLead":"Lehet, hogy merész húzás éppen télen előhuzakodni gyümölcsös sörökkel. De az is meglehet, pont annak örülnek...","id":"20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=884cd911-8515-4a68-aae4-fcaaed7ef6d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0072c9a3-fd30-43ae-b775-8f135e2f70a2","keywords":null,"link":"/elet/20181206_Sorok_a_gyumolcsosbol","timestamp":"2018. december. 06. 16:46","title":"Sörök a gyümölcsösből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]