[{"available":true,"c_guid":"8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A celebfeleség Amerikában van a macskájával, magángéppel utazott oda. De Instagram-oldalán nem mulasztotta el megosztani, ő és férje, a filmügyi kormánybiztos adakoznak, több milliót.","shortLead":"A celebfeleség Amerikában van a macskájával, magángéppel utazott oda. De Instagram-oldalán nem mulasztotta el...","id":"20181207_Vajna_Timea_meguzente_Amerikabol_Andy_Vajnanak_adakozzon_sokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3e9c7c-9e07-4273-9aa2-efc32e047df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7deb0cbe-7c94-4b0d-953b-7f5ea92aa549","keywords":null,"link":"/elet/20181207_Vajna_Timea_meguzente_Amerikabol_Andy_Vajnanak_adakozzon_sokat","timestamp":"2018. december. 07. 12:42","title":"Vajna Tímea megüzente Amerikából Andy Vajnának: adakozzon sokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d45993a-e613-4928-aba0-b23f8b9fa122","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_rendorok_feladtak_a_vedvonalat_a_tuntetok_bejutottak_a_Kossuth_terre","timestamp":"2018. december. 08. 13:43","title":"A rendőrök feladták a védvonalat, a tüntetők bejutottak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","shortLead":"Bevándorlás témájú Betlehemmel üzen az embereknek egy massachussettsi templom.","id":"20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfadc895-8334-4825-b537-99accbc362f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbe1387-ae33-4368-8166-b8179004a887","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Kis_Jezust_ilyen_furcsa_jaszolban_meg_nem_lattunk","timestamp":"2018. december. 08. 10:55","title":"Kis Jézust ilyen furcsa jászolban még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annegret Kramp-Karrenbauert választották meg elnöknek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán.","shortLead":"Annegret Kramp-Karrenbauert választották meg elnöknek a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) tisztújító kongresszusán.","id":"20181207_angela_merkel_annegret_kramp_karrenbauert_cdu_tisztujitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=284f195d-3ca6-440c-a58f-3e80bce35bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc9ba7e-9099-45b1-91bd-915535e36a48","keywords":null,"link":"/vilag/20181207_angela_merkel_annegret_kramp_karrenbauert_cdu_tisztujitas","timestamp":"2018. december. 07. 17:03","title":"Megválasztották Angela Merkel utódját a CDU élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és Vajda Lajos Szentendrén / Power 100 és a ledarált Banksy – rangsorelemzés és az „év műtárgya” / Kettétört korszak – a közép-európai avantgárd Olomoucban / Bbbbrrruuuccceee – Bruce Nauman New Yorkban / Egyszemélyes hírügynökség – Weegee, a híres / Politikai tájképek – Csontváry szimbolikus jeruzsálemi képei / Egyszer az életben – Bruegel-blockbuster Bécsben



","shortLead":"Párhuzamos kurzusok – hivatalos modernizmus és underground a Kiscelli Múzeumban / Két kiállítás képei – Vajda Júlia és...","id":"20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e875d95-f480-4267-be48-c82b977ac4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dd9c83-139f-4a91-b9f6-f8ba80ca9d23","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181207_Megjelent_a_Muerto_2018_decemberjanuari_lapszama","timestamp":"2018. december. 07. 16:07","title":"Megjelent a Műértő 2018 december-januári lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","shortLead":"A csikidam atyja ezen kívül punk és dzsessz-zenekarban is gondolkodott.



","id":"20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a812953-7637-4a5f-970d-5a68b86af7f9","keywords":null,"link":"/kultura/20181207_Revesz_Sandort_akarta_enekesnek_Szikora_az_RGoba","timestamp":"2018. december. 07. 13:10","title":"Révész Sándort akarta énekesnek Szikora Róbert az R-Go-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült, hogy csak elcaminózik egyet.","shortLead":"A Blikk először azzal riogatott, hogy elhagyja az országot, mert át akarja gondolni az életét, de aztán kiderült...","id":"20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be90255-8ed9-4010-b07c-43485acdb995","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Lagzi_Lajcsi_hosszu_nagyon_hosszu_gyaloglasba_kezd","timestamp":"2018. december. 08. 07:15","title":"Lagzi Lajcsi hosszú, nagyon hosszú gyaloglásba kezd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu értesülései szerint a tévés személyiség 26 igen szavazatot kapott, s csak hatan voksoltak ellene.","shortLead":"Támogatta Puzsér Róbert főpolgármesteri jelöltségét a Lehet Más a Politika (LMP) szombati kongresszusa. Az azonnali.hu...","id":"20181208_Puzser_mogott_az_LMP","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ff38dda-ea2e-4bda-ba25-da461be4a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807e237f-e63a-44f0-b576-03222ea3a9d0","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Puzser_mogott_az_LMP","timestamp":"2018. december. 08. 16:17","title":"Puzsér mögött az LMP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]