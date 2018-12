Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"250-ről 400 órára nőhet a ledolgozandó túlórák száma, ha szerdán elfogadja a parlament a törvénytervezetet. Több ellenzéki párt és szakszervezet is tüntetést szervezett szombatra. Az esemény a Kossuth téren ért volna véget, ám azt közben a rendőrség lezárta. Ez a döntés provokálhatta ki, hogy a demonstráció végén több százan betörtek a térre. Ezzel a \"sikerrel\" be is érték szombatra.","shortLead":"250-ről 400 órára nőhet a ledolgozandó túlórák száma, ha szerdán elfogadja a parlament a törvénytervezetet. Több...","id":"20181208_Mit_kezd_az_utca_a_rabszolgatorvennyel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7db2ea2-8a74-4787-a8b7-79b9aafc2758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"451557ad-3976-4275-9d1e-9e8f0604fd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Mit_kezd_az_utca_a_rabszolgatorvennyel","timestamp":"2018. december. 08. 13:32","title":"A parlament lépcsőjéig jutottak a tüntetők, ott fulladt ki ellenállásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","shortLead":"A válasz nem egyszerű és nem egyértelmű.","id":"20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e92823c2-57ca-4862-9657-0017d2181b9d","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Mi_jobb_a_bolygonak_az_igazi_vagy_a_mu_karacsonyfa","timestamp":"2018. december. 08. 17:05","title":"Mi jobb a bolygónak, az igazi vagy a mű karácsonyfa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa, Navracsics Tibor úgy véli, a CEU ügye még nincs lezárva.","shortLead":"A Fidesz volt frakcióvezetője és minisztere, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért...","id":"20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c140a470-36b8-47aa-af70-4bcf624dfc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06205724-8f17-47b0-a33d-d4e4eb49b941","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_CEU_Becsbe_koltozik_de_Navracsics_szerint_meg_maradhatnak","timestamp":"2018. december. 08. 07:05","title":"A CEU Bécsbe költözik, de Navracsics szerint még maradhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59eb8db-c20f-415b-9270-2c59dc7a97ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181209_Tulorazzon_anyad__kommenteltek_Orban_oldalara_a_szombati_tuntetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c59eb8db-c20f-415b-9270-2c59dc7a97ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc806442-2dc6-4d95-8fc0-2ed8b5edf50e","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Tulorazzon_anyad__kommenteltek_Orban_oldalara_a_szombati_tuntetok","timestamp":"2018. december. 09. 17:53","title":"\"Túlórázzon az anyád\" - Orbán Facebook-oldalára kommentelték a szombati tüntetés videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenész a CDU elnökválasztását elemezte a köztévének.","shortLead":"A zenész a CDU elnökválasztását elemezte a köztévének.","id":"20181208_Leslie_Mandoki_nagyon_ert_a_politikahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c38b4e1-dd60-414c-a520-bba3d656ec5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf91491-7863-4791-82b6-81c59fadf2db","keywords":null,"link":"/kultura/20181208_Leslie_Mandoki_nagyon_ert_a_politikahoz","timestamp":"2018. december. 08. 14:01","title":"Leslie Mandoki nagyon ért a politikához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","shortLead":"Joao de Deust legalább tizenketten vádolják szexuális zaklatással.","id":"20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba7ba48-6b06-4481-a71b-826562593e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d00c17-9220-480f-9b4b-cca36289b2b7","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Kozos_maszturbalasra_kenyszerithette_a_noket_a_vilaghiru_brazil_gyogyito","timestamp":"2018. december. 09. 20:03","title":"Közös maszturbálásra kényszeríthette a nőket a világhírű brazil gyógyító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","shortLead":"A még az idén kötött nyugdíjpénztári szerződések után jövőre már jár az adójóváírás. ","id":"20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd14ae40-5cd4-4262-92a2-4edcd1b99899","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Meg_most_elintezheti_hogy_jovore_egy_kis_plusz_penzhez_jusson","timestamp":"2018. december. 09. 09:57","title":"Még most elintézheti, hogy jövőre egy kis plusz pénzhez jusson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","id":"20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca8906-7d9d-4286-8afc-ceacfbbe7620","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","timestamp":"2018. december. 08. 08:33","title":"\"A csillivilli kórházakban olykor gumikesztyűre sem futja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]