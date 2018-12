Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es elfoglalása, majd az amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás és a márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet miatt a Nyugat sorra lépteti életbe az Oroszország elleni szankciókat. Bár a hétköznapokban – legalábbis a nagyvárosokban – alig lehet észrevenni a büntetőintézkedések hatását, hosszabb távon sokba kerülhetnek Vlagyimir Putyin országának.","shortLead":"Az Ukrajnához tartozó Krím 2014-es elfoglalása, majd az amerikai elnökválasztásba való állítólagos beavatkozás és...","id":"20181209_Putyin_erot_mutat_de_egyre_jobban_fajnak_Oroszorszagnak_a_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d958d-5a56-4856-8915-1c461dd217df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Putyin_erot_mutat_de_egyre_jobban_fajnak_Oroszorszagnak_a_szankciok","timestamp":"2018. december. 09. 15:00","title":"Putyin erőt mutat, de egyre jobban fáj neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"","category":"sport","description":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","shortLead":"A magyar válogatott szerdán a románokkal találkozik, és továbbra is van esélye a továbbjutásra. ","id":"20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7131c62-b685-4038-a34c-2e20654802ef","keywords":null,"link":"/sport/20181209_Kezilabda_magyar_siker_Nancyban","timestamp":"2018. december. 09. 16:50","title":"Kézilabda: magyar siker Nancyban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos kiállítás, akik kritizálták.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum távozó vezetője szerint azok is tudták, hogy miről szól a Tanácsköztársasággal kapcsolatos...","id":"20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebed149a-2c18-4b65-8118-ed8bfc98ce77","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Prohle_ma_mar_irna_egy_eloszot_a_sokat_kritizalt_kiallitasahoz","timestamp":"2018. december. 11. 08:42","title":"Prőhle ma már írna egy előszót a sokat kritizált kiállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","shortLead":"Az asszony a miskolci kórház egyik dolgozójával erőszakoskodott, közben vele volt 14 éves unokája is.","id":"20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=606bb60e-71db-4e02-b405-6eea46c1b0f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e198c3a-75fb-4c82-8ea0-58c735b0a17a","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Elobb_halalosan_megfenyegette_majd_megutotte_az_apolonot_a_nagymama","timestamp":"2018. december. 10. 13:09","title":"Előbb halálosan megfenyegette, majd megütötte az ápolónőt a nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nő meghalt Egyházasgergén, egy családi házban.","shortLead":"Egy nő meghalt Egyházasgergén, egy családi házban.","id":"20181209_Megint_a_szenmonoxid_olhetett_ezuttal_Nogradban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a431289-f793-41d8-b2dc-ac8e05e38202","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Megint_a_szenmonoxid_olhetett_ezuttal_Nogradban","timestamp":"2018. december. 09. 17:11","title":"Megint a szén-monoxid ölhetett, ezúttal Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan támaszkodnánk mindarra, amit a (szociál)pszichológia az utóbbi években kiderített az ajándékozás lélektanáról.","shortLead":"Sok stresszt és felesleges aggodalmat megspórolhatnánk, ha a karácsonyi ajándékok beszerzése során tudatosan...","id":"20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d68a479f-91f5-4059-b06d-a9596f94ba21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2c69ff-5558-48b2-ab80-0fa5fa0b74fc","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181209_Igy_ajandekozz_hogy_mindenki_elegedett_legyen","timestamp":"2018. december. 09. 20:15","title":"Így ajándékozz, hogy mindenki elégedett legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","shortLead":"Áprilisban lépett volna fel a Sportarénában, a szervezők azt ígérik, később megtartják a koncertet.","id":"20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2cb2b5-5c48-489b-9a4f-4319a38805cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f2556-8645-4d1e-9b7d-610690aaeaaa","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Elmarad_Curtis_nagykoncertje","timestamp":"2018. december. 09. 19:18","title":"Elmarad Curtis nagykoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8cca27-3612-49b2-a2db-818d0b582f45","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több üzletben is fizettek a hamis pénzekkel, mire lekapcsolták őket. 