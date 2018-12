Belevágtunk ismét, karácsonyra készülünk. Nem is nagyon tehetünk mást, hiszen közeledik, érkezik, mi pedig várjuk. Még akkor is, ha tudjuk, mennyit rohangálunk majd előtte, hányszor szeretnénk túl lenni rajta. De közben szeretjük, és ez a lényeg. A magunk részéről úgy döntöttünk, elkísérjük olvasóinkat vásárolni, ott leszünk, ha főz, ajándékot csomagol, beleszólunk, tippeket adunk. Fogadjanak el útitársnak!

Ha ki lehet emelni az évnek egyetlen olyan szakaszát, amely kiemelkedően megterhelő egy szülőnek, az a december. Már november végén elkezd bekúszni, de decemberben indul be igazán a mókuskerék, amikor a magán e-mail fiókunk megtelik az óvodából, iskolából érkező instrukciókkal arról, hogy mi mindent kell majd vinni az adventi készülődéshez, mikor lesz a hagyományos jótékonysági sütivásár és/vagy ruhabörze, mikor jön a Mikulás, mikor lesz a szalagavató. És amikor ez a menetrend megvan, akkor mit csinál „a valamire való anya”, akinek az esetek többségében a nyakába zúdul ez a feladatlista?

Felveszi a legszebb kötényét, valami hasonlót ahhoz, amelyet még jó régen a Született feleségekben látott Bree Van de Kampen – ha már sütivásár, legyen tökéletes a fíling –, üdvözült mosollyal belibben a konyhába, már röffenti is be a sütőt meg a konyhai robotgépet és szinte ki sem kapcsolja egészen karácsonyig.

Na jó, ez nyilván túlzás, de igenis léteznek azok a szülők, akiket elképesztően boldoggá tesz, hogy gasztrobloggereket megszégyenítő szépségű és minőségű süticsodákkal érkezhetnek meg az óvodai, iskolai sütivásárra, és begyűjthetik a Facebook-lájkoknak is beillő irigykedő/elismerő pillantásokat.

De ott van a másik valamire való anya is, aki egész évben ki sem látszik a teendőkből, aztán egyszer csak jönnek az ünnepek, és minden csak fokozódik. Tele az online meg a falinaptárja is, minden tiszta felületre post-iteket ragasztgat, hogy követni tudja, mikor, hol és milyen minőségben kell éppen megjelennie. Ő az, aki nélkül nincs év végi hajtás a munkahelyen, és ő az, akinek semmi esetre sem lesz instaképes a sütije, mert ha meg is süti a tökéletes recept alapján, a végén valami tuti félremegy, mondjuk általában a díszítés. Én speciel az utóbbi kategóriába tartozom: simán megsütöm a tökéletes sütit (hála Stahl Juditnak, akinek a könyvei a bibliáim a konyhában, amióta gyerekeim vannak), csak az a fránya díszítés mindig kifog rajtam.

Mondjuk, az eddigi sütivásáros tapasztalataim azt mutatják, hogy nem vagyok ezzel egyedül. A környezetemben (szerencsére) sokkal több az olyan valamire való anya, aki ugyanazzal a megfáradt mosollyal, meg persze portékával és csúnya sütivel érkezik a hagyományos adventi vásárra, mint én. A valamire való anya tekintetében látszik, hogy már vagy negyedik napja nem alszik öt-hat óránál többet, és nem is igazán hiszi, hogy lesz majd még egyszer olyan, hogy mondjuk nyolc órát alszik egyhuzamban. Szépen kipakolja az alkotásait a büféasztalra, és egy picit megpihen belül is, amikor látja, hogy a másik szülő sütije sem lett éppen tökéletes; például lerobbanthatatlanul ráragadt a piros szalvéta (mélyen elgondolkodik, hogy mégis miért is bélelte ki azt a fémdobozt?!), vagy másnak sem sikerült éppen mérnöki pontossággal a süni szeme a mézeskalácson.

Hát igen, a díszítés, amit csak a nagyi tudott igazán, a valamire való anya meg csak csodálkozik, hogy micsoda sütiszörnyek tudnak születni, amikor elcsúszik az a hülye krém. (A tisztán látás kedvéért: Stahl Juditnak van rá receptje, csak én nem tudom alkalmazni rendesen!)

Igen, az okos valamire való anya ezen a ponton fogadja meg, hogy jövőre biztosan pogácsát süt, csak amikor újra beköszönt az advent, lebeszéli magát, mert még az a negyedóra is elképesztően sokat ad, amíg a gyerekek kijönnek a konyhába sünit, rénszarvast, csillagot, majd az ünnepkörtől elszakadva űrhajót, buszt, vonatot és egyéb más rendkívül fontos járművet szaggatni a mézeskalács tésztából. Tulajdonképpen az egész sütivásárosdinak ez a legfontosabb momentuma, amikor a mézeskalács univerzum elkészül. Elképzelhető tehát, hogy a Bree Van de Kamp típusú, tökéletes anyál tökéletes sütije hamarabb elfogy a sütivásáron, mint a csúnya sütik, csak azokból meg lehet, hogy az egésznek a lényege hiányzik.

Sütivásárra készülni tehát nem könnyű senkinek, hiszen a tökéletes sütit gyártó tökéletes szülő is elfárad egyszer, csak maximum nem vallja be, meg különben sem tudna posztolni az Instára. Pedig a csúnya sütiknek szerintem ugyanúgy megvan a létjogosultságuk, mint a csúnya karácsonyi pulcsiknak. És a kettőt kombinálni az igazán menő: csúnya pulcsiban csúnya sütit vinni az adventi sütivásárra.