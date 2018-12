Ez a név még a németeknek sem könnyű, ezért le is rövidítik: AKK. Maga Annegret Kramp-Karrenbauer is így írja magát a Twitteren. Egy híradós bemondónak azonban kutya kötelessége bemondani a teljes nevét is, főleg amikor a német kancellári poszt várományosává lép elő. Hogy ez hogyan hangzik szerte a világon, erről készített egy filmecskét az Übermedien. És büszkén jelentjük, hogy a magyar köztévének is sikerült a német fülnek kellően szörnyű kiejtést elengednie, így be is került a válogatásba:

A magyar nép ázsiai eredetét azonban cáfolja a tény, hogy az M1 bemondója képes felismerhető változatban visszaadni a CDU új elnökének nevét. A távol-keleti kollégákról ez nem mondható el.