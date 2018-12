Persze előbb ő is tájékozódik.

Gundel Takács Gáborral indul január 2-án a TV2-őn a Legyen Ön is milliomos! A músorvezető ebből az alkalomból adott interjút a Blikknek, amelyben többek között beszélt a munkatempójáról – „a Legyen Ön is milliomos!-ból napi hármat forgatunk, igaz, rövid idő alatt, kevés szabadnappal” – és arról is, hogy a felérést közel két hétig titokban kellett tartania.

„A programigazgató, Fischer Gábor roppant titokzatos volt, amikor az irodájába hívott. Úgy volt, hogy a Bajnokok Ligája kapcsán tárgyalunk, de hamar közölte, volna egy műsorötletük, amellyel abszolút rám gondolnak. Még volt néhány beszélgetésünk, de teljes diszkréciót kértek tőlem a szeptemberi bejelentésig” – mondta, hozzátéve, hogy a felkészülés tőle is komoly intellektuális befektetést kívánt: „Ebből a műsorból az is kiderül, hol tart ma az általános tájékozottság. Például csak a milliomos játék miatt néztem bele a Trónok harca vagy az Agymenők című tévésorozatba, mert voltak ilyen kérdések, de az új emojikat is átnéztem. Lépést kell tartanom”.