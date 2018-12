Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","shortLead":"Egy év alatt 77 százalékkal nőtt az erre fordított összeg.","id":"20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109d299b-ab54-4ec6-904a-79987c4e6e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf64259-7382-4247-8431-994d3ebfa8f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Csaknem_a_korabbi_duplajat_fizeti_az_allam_az_uzemi_balesetek_miatti_tappenzre","timestamp":"2018. december. 12. 11:16","title":"Csaknem a korábbi dupláját fizeti az állam az üzemi balesetek miatti táppénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészítette éves felmérését a Comparably az Egyesült Államok legkedveltebb vezérigazgatóiról. A szavazatokat a munkavállalók adták névtelenül. Az élre a világ jelenlegi legértékesebb (amúgy technológiai) cégének első embere került.","shortLead":"Elkészítette éves felmérését a Comparably az Egyesült Államok legkedveltebb vezérigazgatóiról. A szavazatokat...","id":"20181213_comparably_felmeres_egyesult_allamok_top_ceo_legjobb_vallalatvezeto_satya_nadella","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08609ebe-1d07-4681-862f-b9f1f16f1168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0caff98-dc78-45cc-832f-84dda6be0400","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_comparably_felmeres_egyesult_allamok_top_ceo_legjobb_vallalatvezeto_satya_nadella","timestamp":"2018. december. 13. 13:03","title":"Íme az USA kedvenc vállalatvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Week munkatársa volt.","shortLead":"A Budapest Week munkatársa volt.","id":"20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e590423e-0cfe-4d76-bba7-3447a98ca1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","timestamp":"2018. december. 13. 09:21","title":"Magyar származású a Kínában elfogott kanadai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós István nagy bejelentéseket ígért, és be is tartotta: feljelentést tesz az e-jegyrendszer miatt, mert szerinte az az ügy a rendőrségen jó helyen lesz. A DK bizottsággal akarta kivizsgáltatni a történteket, de ezt leszavazták. A főpolgármester arra hivatkozik, hogy az e-jegyrendszer a BKK önálló projektje volt.","shortLead":"Rendkívüli közgyűlést tartott Budapest önkormányzata, amelynek legfőbb napirendi pontja az e-jegyrendszer volt. Tarlós...","id":"20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3893d7a0-8ade-47dd-b5c3-67aac685122a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Vizsgalobizottsagot_allitana_fel_a_DK_az_ejegyrendszer_kivizsgalasara","timestamp":"2018. december. 12. 14:48","title":"Tarlós feljelentést tesz a befuccsolt e-jegyrendszer miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","shortLead":"A világ egyik legismertebb szervezete, a NASA sem tétlenkedik, ha egy szuperhős élete forog kockán. ","id":"20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0217cd97-f803-46b1-b0e3-820584591031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b67153-dc8c-44ce-bb9a-dbab67a41219","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_avengers_endgame_nasa_tony_stark","timestamp":"2018. december. 11. 20:03","title":"A NASA is \"besegít\", hogy megtalálják Tony Starkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","shortLead":"Nem voltak komplikációk – de ez csak a szerencsén múlt.","id":"20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2215749e-1df8-4b4c-a18b-550190556e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4ffeb4-c681-43be-aa87-4809c5b9fcde","keywords":null,"link":"/elet/20181212_Egyedul_szult_a_bortoncellajaban_mert_nem_talaltak_a_kulcsokat","timestamp":"2018. december. 12. 14:40","title":"Egyedül szült a börtöncellájában, mert nem találták a kulcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]