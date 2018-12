Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra eltűnt.","shortLead":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra...","id":"20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad774039-3aac-4141-8017-cb77b544339a","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","timestamp":"2018. december. 11. 11:45","title":"Két nap alatt két medvét is elgázoltak az erdélyi utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél érdeklődtünk csapatépítési módszereik iránt.","shortLead":"Nem egyszerű a csapatépítés egy olyan cégnél, ahol a munkatársak a világ több pontján dolgoznak. A Skyscannernél...","id":"20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81160c5d-a7e1-46a6-9cf3-2637acbb36fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91d2c16-20ac-4685-b96e-85cf768ec2f6","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181211_Az_ertekeken_joval_nehezebb_valtoztatni","timestamp":"2018. december. 11. 13:15","title":"Hogyan kerülhető el a súrlódás a csapaton belül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","shortLead":"Hivatalosan nem váltott profilt a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), de új utakra lépett, az szinte biztos. ","id":"20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8e158e-6119-4ad7-a1c8-537141a2041d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c6035c-4cf1-438b-b4f0-bf57ca60a4e3","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Gyogynovenypiac_mint_nemzetstrategia","timestamp":"2018. december. 12. 14:42","title":"Gyógynövénypiac mint nemzetstratégia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így döntött a parlament.","shortLead":"Így döntött a parlament.","id":"20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc7147cd-007f-45ba-95c0-f864545c8b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09bbb436-e931-49ed-8f9c-9598d6222803","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Elvehetik_a_lopott_fat_hogy_odaadjak_a_raszoruloknak","timestamp":"2018. december. 12. 11:50","title":"Elvehetik a lopott fát, hogy odaadják a rászorulóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elnöke bízik benne, hogy jövőre is lesz elég dolgozó a győri gyárban.","shortLead":"Az igazgatóság elnöke bízik benne, hogy jövőre is lesz elég dolgozó a győri gyárban.","id":"20181212_Audivezer_tulorakeretrol_soha_nem_beszeltunk_a_kormannyal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1165e998-2eea-4a6d-91dc-aed9af7d5f50","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Audivezer_tulorakeretrol_soha_nem_beszeltunk_a_kormannyal","timestamp":"2018. december. 12. 15:14","title":"Audi-vezér: túlórakeretről soha nem beszéltünk a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","shortLead":"A szervezet által vizsgált minták után derült erre fény. ","id":"20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfcc3f0e-cbec-4e9b-8ea5-1f4c2603d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ae5beb-83c8-4640-858b-89be4dbd7759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Rakkelto_anyagot_talalt_a_Greenpeace_a_XVIII_keruleti_kutakban","timestamp":"2018. december. 11. 18:05","title":"Rákkeltő anyagot talált a Greenpeace a XVIII. kerületi kutakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","shortLead":"A két fiatal két éve dobott cementeszsákot az M7-es felüljárójáról egy kamionra, amelynek betört a szélvédője. ","id":"20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04abc359-bc37-4d5e-93c7-f994f20246e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592f2312-0166-4944-8244-afb36c269f9b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20181211_Peldat_statualt_a_biro_letoltendot_kaptak_a_kamion_szelvedojet_kidobo_fiatalok","timestamp":"2018. december. 11. 21:10","title":"Példát statuált a bíró, letöltendőt kaptak a kamion szélvédőjét kidobó fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]