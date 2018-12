Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","shortLead":"Öt embert vettek őrizetbe szerda éjjel a Kossuth téri tüntetésen. Egyikük a CEU hallgatója.","id":"20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da940909-42cf-4dd4-a240-ddbe9a2ac374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aea903-8085-4c0d-a425-1ef85cfa29cf","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Ot_tuntetot_tartoztattak_le_tegnap_ejjel","timestamp":"2018. december. 13. 10:24","title":"Öt tüntetőt tartóztattak le tegnap éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az igazgatóság elnöke bízik benne, hogy jövőre is lesz elég dolgozó a győri gyárban.","shortLead":"Az igazgatóság elnöke bízik benne, hogy jövőre is lesz elég dolgozó a győri gyárban.","id":"20181212_Audivezer_tulorakeretrol_soha_nem_beszeltunk_a_kormannyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae95d8ff-28f7-44c3-abf9-7b52064661af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1165e998-2eea-4a6d-91dc-aed9af7d5f50","keywords":null,"link":"/kkv/20181212_Audivezer_tulorakeretrol_soha_nem_beszeltunk_a_kormannyal","timestamp":"2018. december. 12. 15:14","title":"Audi-vezér: túlórakeretről soha nem beszéltünk a kormánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza, és mindez hogyan befolyásolta Magyarország mindenkori históriáját? A magyar történelmet kedvelői számára érdekes tudományos-ismeretterjesztő könyvvel állt előt a Magyar Tudományos Akadémia.","shortLead":"Hányszor és hova, milyen okokból és körülmények közepette szállították koronánkat idegen földre, majd miként tért haza...","id":"20181211_mta_a_szent_korona_hazater_a_magyar_korona_tizenegy_kulfoldi_utja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=078ac78a-fc8f-4175-94bd-c82e0d83fd76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3361616e-894e-4db6-a2d1-38f53272def4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_mta_a_szent_korona_hazater_a_magyar_korona_tizenegy_kulfoldi_utja","timestamp":"2018. december. 11. 18:33","title":"Igazi könyvritkaságot adott ki az Akadémia a Szent Koronáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját. Ezen már ott van a „kameralyuk”.","shortLead":"Viszlát, szenzorsziget: a korábbi híreknek megfelelően a Samsung bejelentette az első, Infinity O kijelzős telefonját...","id":"20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8b5fb0-fbe6-451c-b926-d4796abdff05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9732670-ad3f-4ea0-9746-05b8054e7304","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_samsung_galaxy_a8s_infinityo_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Ez lesz az új telefonos divat? Itt a világ első lyukasztott kijelzős mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes óriása 1,1 milliárd dollárt zsebelt be az első kibocsátás alkalmából. Magát a céget, mely az egyik része a nagy Tencent birodalomnak 21 milliárd dollárra taksálták New York-ban.","shortLead":"Szerdán kezdődik meg a kereskedés a Tencent Music Entertainment papírjaival New York-ban, ahol a kínaiak internetes...","id":"20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb81bd8-952b-4106-bd70-dd3a4bc8b6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Zsarolas_penz_hatalom_tuszejtes_a_kereskedelmi_haboru_fordulatosabb_mint_egy_krimisorozat","timestamp":"2018. december. 12. 14:15","title":"Zsarolás, pénz, hatalom, túszejtés: a kereskedelmi háború fordulatosabb, mint egy krimisorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","shortLead":"Azok járhatnak rosszul, akik több mint 8 millió forint hitelt vettek fel, hosszú türelmi idővel. ","id":"20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5896ff7b-75b4-4f7c-b0aa-a4131560249a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a4e20e-f6a9-47a3-8454-b76f8a8a0284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szechenyi_Hitelszovetseg_300_ezer_szerzodes_dolhet_be_ha_bekemenyitenek_a_bankok","timestamp":"2018. december. 11. 16:41","title":"Széchenyi Hitelszövetség: 300 ezer szerződés dőlhet be, ha bekeményítenek a bankok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt követő tüntetés után. Percről percre tudósítás.","shortLead":"Kormányinfót tartott Gulyás Gergely miniszter és Hollik István kormányszóvivő a rabszolgatörvény elfogadása és az ezt...","id":"20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1daeae3-3e83-495f-90b2-0a5053f417c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a7603-3c1a-4090-9398-30fd62820854","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Kormanyinfo_Torvenytelen_volt_a_Kossuth_teri_tuntetes","timestamp":"2018. december. 13. 10:27","title":"Kormányinfó: Törvénytelen volt a Kossuth téri tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","shortLead":"Az Intel ígérete szerint a processzorokba integrált grafikus chip számítási kapacitása 2019-ben átlépi az 1 teraflopot.","id":"20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01927e5b-482d-4caa-a920-c3583c2ab5c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9203907-f7f0-4612-aaf2-14f5631a0ac0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_intel_processzor_intergralt_grafikus_chip_teraflop_szamitasi_kapacitas","timestamp":"2018. december. 12. 18:33","title":"Olyan grafikus erőt pakol az Intel a 2019-es processzorokba, hogy nem lesz szükség plusz videokártyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]