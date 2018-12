Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is felállított.","shortLead":"A Universal Music Group adatai szerint 1,6 milliárdszor streamelték a Queen nótáját, s ezzel több rekordot is...","id":"20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952f49bf-4e87-4b4f-a625-a11f57291c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a731f4a-8cb3-4608-af76-7d32b3134f86","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_universal_music_group_streamelesi_rekord_queen_bohemian_rhapsody","timestamp":"2018. december. 13. 14:03","title":"Ön is kedveli? A Queené lett minden idők legtöbbször streamelt rock dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","shortLead":"Az anya nem törődött a gyerekkel, volt, hogy idegenekre bízta, egy ilyen alkalommal a kislányt szexuálisan bántalmazták.","id":"20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66fe595e-602c-46b1-a13a-de1413e90b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22175c7a-08ab-4c7b-b519-5ed3ee71b445","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Heteves_kislanya_elott_akart_leugrani_a_hidrol_egy_reszeg_no_Esztergomban","timestamp":"2018. december. 14. 11:23","title":"Hétéves kislánya előtt akart leugrani a hídról egy részeg nő Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","shortLead":"Ebben a kékvérű brit luxusautóban minden földi jó fellelhető, ami a 80-as évek végén elérhető volt a piacon.","id":"20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b77dac48-560a-40c9-98ea-246db8cde393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf18fa2-ec0d-4736-b9f1-83010d974521","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_lcd_teve_regi_szamitogep_es_nyomtato_elado_egy_kozel_30_eves_egyedi_rollsroyce","timestamp":"2018. december. 13. 11:21","title":"Ős LCD tévé, régi számítógép és nyomtató: eladó egy közel 30 éves egyedi Rolls-Royce","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","shortLead":"Az amerikai gyártó érkezőben lévő villanymotoros roadstere padlógázra szó szerint az ülésbe préseli az embert.","id":"20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee78a85d-832f-44c7-a6d8-e5641ee6b1bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12d6fbf-56ca-41a3-a8f3-a4342c96e45c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181213_orult_gyorsulas_ilyen_reakciokat_valt_ki_a_2_masodperc_alatti_tesla_katapultalas__video","timestamp":"2018. december. 13. 06:41","title":"Őrült gyorsulás: ilyen reakciókat vált ki a 2 másodperc alatti Tesla-katapultálás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","shortLead":"A katolikus egyházfő még októberben írt levelet az érintetteknek, megköszönve szolgálatukat.","id":"20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8d21f0-2ead-4aa9-8d1f-fdfefeb4f254","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Ferenc_papa_pedofilvadak_miatt_levaltotta_ket_kozeli_tanacsadojat","timestamp":"2018. december. 12. 15:01","title":"Ferenc pápa pedofilvádak eltussolása miatt váltotta le két közeli tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön a korábbinál is magasabbra jutva végre elérte a világűr peremét. ","shortLead":"Siker koronázta a Virgin Galactic negyedik tesztjét: az űrturisták szállítására fejlesztett VSS Unity csütörtökön...","id":"20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d1c2731-c73f-4e98-8e1c-de1cfe6f120c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c221e210-414b-4af5-8101-0ee335cc5d51","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_virgin_galactic_richard_branson_urhajo_urturizmus_urturista_vss_unity","timestamp":"2018. december. 13. 19:33","title":"Feljutott a világűrbe a milliárdos Richard Branson szuperszonikus űrrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bűncselekménnyel vádolja az ellenzéket a szerdai ülésen történtek miatt a Fidesz.","shortLead":"Bűncselekménnyel vádolja az ellenzéket a szerdai ülésen történtek miatt a Fidesz.","id":"20181212_Buncselekmennyel_vadolja_az_ellenzeket_a_szerdai_ulesen_tortentek_miatt_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab7c08c-c537-4bd4-9c2d-0715fcabe926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c78a6c-abd3-4274-99c9-9d62e2779d33","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Buncselekmennyel_vadolja_az_ellenzeket_a_szerdai_ulesen_tortentek_miatt_a_Fidesz","timestamp":"2018. december. 12. 15:45","title":"Kövér: Minden hülye mellé nem lehet Btk.-tényállást rendelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","shortLead":"Egy közel ezer napos stoppos körúttal kezdődött, egy egyedülálló gyűjtemény lett belőle. ","id":"20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9261771-1305-4aa1-853b-bdd6767212a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78532b7-ef85-4503-bdb4-0963cf5f9478","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Kepesita_Collection_Az_ut_a_fontos_nem_a_cel","timestamp":"2018. december. 12. 21:57","title":"Kepesita Collection: Az út a fontos, nem a cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]