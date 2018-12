Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi mestere, Chuck Norris a budapesti turnéjáért. Ráadásul abból is csak a (hollywoodi mércével mérve mindenképpen) fapados verziót.","shortLead":"Pénzt nem, csak kosztot és kvártélyt kapott a körbepörgő-rúgások és a végtelenig számolás fekete öves hollywoodi...","id":"20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6a15bd-cdf9-4951-90d5-06f9f68a26c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ed087c1-fa07-4110-b994-7ada4a38faca","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_Chuck_Norris_potom_penzert_turnezott_Budapesten","timestamp":"2018. december. 13. 13:31","title":"Chuck Norris potom pénzért turnézott Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0084566-432d-43d8-9b7c-48eb3c19c29c","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","timestamp":"2018. december. 13. 19:12","title":"Blokkolták a tüntetők a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért az emberek. Aukción eladták például Stephen Hawking kerekesszékét, apró holdkőzeteket és egy dinoszaurusz-csontvázat is. ","shortLead":"Fantasztikus tárgyak kerültek idén is kalapács alá, és még fantasztikusabb, hogy mennyi pénzt fizettek ezekért...","id":"20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1daf43ba-1d34-426a-bcc0-22e89dde4142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440dbfd0-1f62-4fb0-b27e-956c87d9d15c","keywords":null,"link":"/kultura/20181213_Holdkozettol_az_eredeti_Micimackoterkepig_ezekert_fizettek_a_legtobbet_az_iden","timestamp":"2018. december. 14. 08:00","title":"Dinoszaurusztól az eredeti Micimackó-térképig: ezekért fizettek milliókat az idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","shortLead":"Ha nem tesznek eleget a szervezet által támasztott gazdasági előírásoknak, még nagyobb bajba kerülhetnek.","id":"20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333770e3-3b01-4a6d-afc2-57ca2f6b8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84db0f76-4c47-428f-8067-a45a4ac23eba","keywords":null,"link":"/sport/20181214_Csunyan_megbuntette_az_AC_Milant_az_UEFA","timestamp":"2018. december. 14. 14:31","title":"Durva büntetést rótt ki a Milanra az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve a legrosszabbra.","shortLead":"Millimétereket léptek előre a rendezett Brexit felé vezető úton a brüsszeli találkozón. És mindenki fel van készülve...","id":"20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d1ebdc-7ad8-44e3-893b-0c68d6092bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c5235b-7da3-4c36-aaa4-3601a0bb5926","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ures_kezzel_tavozik_az_EUcsucsrol_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 14. 07:45","title":"Üres kézzel távozik az EU-csúcsról a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási bíróságokkal kapcsolatos \"megalapozatlan állításait\".","shortLead":"Az Igazságügyi Minisztérium (IM) visszautasítja az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosának a közigazgatási...","id":"20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be4de4e-6ad5-4cc4-982f-a9ff67cf2d34","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_kormany_ujra_visszauzent_Brusszelnek","timestamp":"2018. december. 14. 22:22","title":"A kormány újra visszaüzent Brüsszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 22-én az arénában ad koncertet.","shortLead":"Június 22-én az arénában ad koncertet.","id":"20181214_Budapestre_jon_Tom_Jones","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335e3efb-c580-447f-b473-cd788559dd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc6182a-ede1-4320-9fe1-03f9ec15b35d","keywords":null,"link":"/kultura/20181214_Budapestre_jon_Tom_Jones","timestamp":"2018. december. 14. 10:11","title":"Budapestre jön Tom Jones","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős beszerzések és átszervezések következnek.","shortLead":"Jelentős beszerzések és átszervezések következnek.","id":"20181213_Benko_peldatlan_fejlesztes_elott_a_honvedseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80a6bcd-bd58-4d23-82b9-7dc3e85fbe8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa1e1703-5af7-44a8-b3e4-228fa998ba64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Benko_peldatlan_fejlesztes_elott_a_honvedseg","timestamp":"2018. december. 13. 12:37","title":"Benkő: Példátlan fejlesztés előtt a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]