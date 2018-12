Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A legtöbben valószínűleg nemmel válaszolnának a címben feltett kérdésre. Na de még akkor is ez volna a felelet, ha cserébe rengeteg pénzt kapna? Az Egyesült Államokban már erre is van példa. 2018. december. 14. 13:03 Kibírná egy évig okostelefon nélkül? És ha 28 milliót kap ezért? A Rossz versek egész gyártási tervét felborította Reisz Gábor azzal, hogy a film rendezőjeként a főszerepet is magára vette. Azt mondja azonban, hogy az alkotás egységét úgy tudta a leginkább biztosítani, ha a mű minden részletébe „belepofázott". 2018. december. 13. 16:53 „A producerem eleinte sikított, hogy ne" Közeledik a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjával indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain! Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével... 2018. december. 13. 08:03 Adventi irodalmi naptár - december 13. Egyikük különösen agresszív volt, sokakat megvert, és volt, akit arra kényszerített, hogy királyként éltesse vagy imádkozzon hozzá. 2018. december. 14. 11:49 Rettegésben tartotta a gyermekotthon lakóit egy testvérpár 1988-ban a Golgota utcában megnyílt egy igen hamar kultikussá vált hely, ahol a punkok, az alterosok és a metálosok koncertlehetőséget kaptak, és hajnalig lehetett szórakozni rendőrségi razzia nélkül. Ma egy egyház tulajdona az épület, a vad koncertek helyén nyugdíjasklub működik, és az elnevezése Fehér Lyuk. Mutatjuk, hogy néz ki a hely ma, és hogy mire emlékszik egy egykor itt sűrűn megforduló punk. 2018. december. 14. 11:10 Amikor még a fideszesek is „a pokol tornácán" söröztek – 30 éve nyílt meg a Fekete Lyuk A politikus olvasói levelében megismételte, amit a kormányzat már hónapok óta hangoztat: hogy az egyetem nem működött törvényesen, ezért kellett mennie. 2018. december. 13. 15:02 Kovács Zoltán most a Washington Postot osztotta ki CEU-ügyben Hosszú Katinka, Bernek Péter, Gyurta Gergely és Kalmár Ákos is a döntősök között. 2018. december. 15. 07:21 Rövidpályás úszó-vb: négy magyar is döntőbe jutott A számvevőszék szerint a pártok nem elérhetők székhelyükön, a pártok szerint azért, mert azóta máshová költöztek, és erről tájékoztatták is az ÁSZ-t. 2018. december. 14. 07:46 Index: Megvonhatja a Momentum és a Párbeszéd állami támogatását az ÁSZ