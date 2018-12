Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok az önkormányzatok, amelyek sarcolnak.","shortLead":"Nem az VIII. kerület az egyetlen a fővárosban, ahol megadóztatják az Airbnb-t. Összeszedtük, melyek azok...","id":"20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=662f2973-8b40-447d-95b5-18e1a19cf759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ef42f9-1f7c-4813-88f1-62501fa76ff8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181218_Tobb_onkormanyzat_jol_lehuzza_az_Airbnbzoket","timestamp":"2018. december. 18. 11:38","title":"Több önkormányzat jól lehúzza az Airbnb-zőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c87bd2-d0c7-4dc9-a64b-d520e87eef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e2d41-1932-444d-bf4d-618c298000f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Ez_most_csak_ugy_eszunkbe_jutott_az_ejjel_tortentekrol","timestamp":"2018. december. 17. 09:32","title":"Ez most csak úgy eszünkbe jutott az éjjel történtekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik legnagyobb nemzetközi napilap is terjedelmes cikkben foglalkozik a fővárosi tüntetéssorozattal. Egyik új írásukban Kovács Zoltán kormányszóvivő is megszólal.","shortLead":"Az egyik legnagyobb nemzetközi napilap is terjedelmes cikkben foglalkozik a fővárosi tüntetéssorozattal. Egyik új...","id":"20181218_Kovacs_Zoltan_szerint_nem_az_atlagemberek_hanem_a_ketsegbeesett_ellenzek_tuntet_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76046d5e-651d-4c2f-85b0-e00122b03aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa49781-ecbe-4ac0-8e70-7a4a8349c645","keywords":null,"link":"/itthon/20181218_Kovacs_Zoltan_szerint_nem_az_atlagemberek_hanem_a_ketsegbeesett_ellenzek_tuntet_Budapesten","timestamp":"2018. december. 18. 07:26","title":"Kovács Zoltán szerint nem az átlagemberek, hanem a kétségbeesett ellenzék tüntet Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt ígéri, amíg él, zenélni fog.



","shortLead":"Biológiai csoda, hogy túlélte a 70-es éveket, zenetörténeti csoda, amit a Rolling Stones-szal lerakott az asztalra. Azt...","id":"20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bacb4c77-b1df-4356-aac8-bb5628ba6778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d4db98-809e-421b-adcc-27f03f573b82","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_Mar_nem_iszik_de_amig_el_nyomja_a_rock_and_rollt_Keiths_Richards_75_eves","timestamp":"2018. december. 18. 11:30","title":"Már nem iszik, de amíg él nyomja a rock and rollt: Keith Richards 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","shortLead":"A Momentumosok vezetésével a tüntetők egy csoportja a Kunigunda útja felé indult, az MTVA székház felé.","id":"20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c0ed4e-44a1-404d-9a17-7823c19971ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50201323-603e-4600-aeb2-bb656f31c905","keywords":null,"link":"/itthon/20181216_A_tuntetok_egy_resze_a_koztevehez_vonul","timestamp":"2018. december. 16. 18:52","title":"Kiürült a Kossuth tér, a tüntetők nagy része a köztévéhez vonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d61c86-b575-49d3-8d34-cf89b379c2f6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":" Nem jutott be Nemes Jeles László Napszállta című filmje az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára - derült ki az amerikai filmakadémia közléséből. ","shortLead":" Nem jutott be Nemes Jeles László Napszállta című filmje az Oscar-díjra jelöltek szűkített listájára - derült ki...","id":"20181218_A_Napszallta_mar_biztosan_nem_kap_Oscart_jovore_a_Ruben_Brandtnak_meg_lehet_eselye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d61c86-b575-49d3-8d34-cf89b379c2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939d00b5-32f0-46a5-a310-aba787be004c","keywords":null,"link":"/kultura/20181218_A_Napszallta_mar_biztosan_nem_kap_Oscart_jovore_a_Ruben_Brandtnak_meg_lehet_eselye","timestamp":"2018. december. 18. 10:42","title":"A Napszállta már biztosan nem kap Oscart jövőre, a Ruben Brandtnak még lehet esélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","shortLead":"Azért fakadt sírva, mert Varju László szerint odabent megverték.","id":"20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7181cc40-2a9c-4b35-b095-08df5ffdddc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdb4d9e9-91d1-4757-8bd4-35cc7dc8027c","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Vadai_zokogott_a_teveszekhaz_elott_Hadhazy_meg_nem_tudja_hogy_alakul_az_este","timestamp":"2018. december. 17. 16:48","title":"Vadai zokogott a tévészékház előtt, Hadházy még nem tudja, hogy alakul az este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi módon.","shortLead":"Az autósok és a gyalogosok ezúttal egy igen ritka közlekedési helyzetet alakítottak ki, illetve oldottak meg egyedi...","id":"20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77f35337-f4ef-40b7-9a11-8fdfe93340a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b19cf0-89ec-4ee0-848e-e42657b0c76b","keywords":null,"link":"/cegauto/20181218_a_nap_fotoja_zebran_vontatokotel_felett_emeltek_at_egy_babakocsit_szombathelyen","timestamp":"2018. december. 18. 06:41","title":"A nap fotója: zebrán, vontatókötél felett emeltek át egy babakocsit Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]